Samanyolu Haber /Spor / Euroleague'de 3 maça koronavirüs engeli /20 Ekim 2020 22:57

Euroleague'de 3 maça koronavirüs engeli

THY Avrupa Ligi'nden aralarından Anadolu Efes-ASVEL maçının da bulunduğu 3 karşılaşmanın koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.

SHABER3.COM

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında aralarında Anadolu Efes-ASVEL maçının da bulunduğu 3 karşılaşma, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Zenit-AX Armani Exchange Milan ve ALBA Berlin-TD Systems Baskonia ile 23 Ekim Cuma günü yapılması planlanan Anadolu Efes-ASVEL karşılaşmasının ertelendiği duyuruldu.

Kararın Zenit, ALBA Berlin ve ASVEL takımlarının Covid-19 vakaları yüzünden maç kadrosuna en az 8 oyuncu dahil edemeyeceğini bildirmesi sebebiyle alındığı belirtildi. Müsabakaların oynanacağı tarihlerin ise sonradan açıklanacağı ifade edildi.
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