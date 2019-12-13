Euroleague'de Türk derbisinin kazananı belli oldu

Euroleague’in 13. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe’yi 81-73 yendi. Türk derbisi nefesleri kesti. İlk yarı sayı atamayan Larkin özellikle 3. çeyrekte maça damgasını vurdu.





Baskebol THY EuroLeague’de Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes’e mağlup oldu. İlk yarısı 38-38 bitin mücadelede son gülen 81-73’le Efes oldu. Bu sonuçla lider Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe Beko, 8. mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile oynadığı son 10 maçın 7’sinden galibiyetle ayrıldı.





İLK ÇEYREK FENERBAHÇE’NİN







Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 4 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes’in pota altında gösterdiği etkili oyuna, De Colo’nun savunma ve hücumdaki performansıyla cevap veren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte de boyalı alanı kullanmaya devam eden Anadolu Efes, 14. dakikayı 28-26 üstünlükle geçti. Rakip takıma tam saha pres uygulayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 30-28. İlk yarı 38-38’lik beraberlikle sona erdi.





LARKİN OYUNA AĞIRLIĞINI KOYDU





Larkin’in etkili olduğu 3. çeyreğin ilk 25. dakikasında Anadolu Efes 50-43’lük üstünlük sağladı. Konuk ekip, 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 53-43. Lacivert-beyazlı ekip, ilk devrede sayısı bulunmayan Larkin’in 10 sayı bulduğu 3. çeyreği 59-49 önde geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte konuk ekip farkı 14’e çıkardı: 68-54. Karşılaşmanın 36. dakikasına Anadolu Efes’in 70-56 üstünlüğüyle girildi. Mücadeledeki en farklı skor 36. dakikada Anadolu Efes’in 17 sayı üstünlüğüyle oldu: 73-56. Bitime 1,5 dakika kala Fenerbahçe Beko 11-0’lık seriyle farkı 6’ya indirdi: 67-73. Anadolu Efes son dakikaya 5 sayılık üstünlükle girdi: 76-71. Son bolümde hata yapmayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 81-73 kazandı.





MAÇ KADROSU







Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, De Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Melih Mahmutoğlu 6, Kalinic 10, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac





Anadolu Efes: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Sertaç Şanlı 15, Anderson 2, Peters 3





Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu





Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)





1. Periyot: 22-20

Devre: 38-38

3. Periyot: 49-59