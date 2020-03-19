Samanyolu Haber /Gündem / Euronews: Aytaç Yalman'ın Covid-19'dan öldüğünü doğrulattık /19 Mart 2020 11:49

Euronews: Aytaç Yalman'ın Covid-19'dan öldüğünü doğrulattık

Euronews Türkçe servisi, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü yönündeki iddiaları kendi kaynaklarından da doğrulattığını yazdı.

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Geçtiğimiz pazartesi akşamı GATA, yeni ismiyle İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden emekli orgeneral Yalman'ın (80) ölüm nedeninin koronavirüs olduğu yönünde iddiayı ilk önce Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk gündeme taşımıştı. 

euronews Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Yalman'ın ölüm gerekçesi Covid-19. 

Ani vefatının ardından kendisine askeri bir defin töreni yapılmaması ve sade bir törenle defnedilmesi de, kimilerine göre iddiaları destekler nitelikte. Ancak, bu iddiaları reddeden Yalman'ın ailesi, kendisine koronavirüs testi yapıldığını ve testin negatif çıktığını, ölüm nedeninin zatüre olduğunu ileri sürüyor.

Halihazırda Yalman'ın eşi ve kız kardeşi de karantinada tutuluyor. Koronavirüsün şiddetli vakalarında zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı ilk ölümün 89 yaşında bir vatandaşla birlikte gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapmıştı. Sağlık Bakanlığı böylece, Yalman'la ilgili olarak "ilk vakanın kendisinin ölümü olduğu" yönündeki iddiaları dolaylı olarak reddetmiş olmuştu.
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