Samanyolu Haber /Dünya / Euro'nun patronundan ‘faiz' mesajı /19 Ocak 2023 17:26

Euro'nun patronundan ‘faiz' mesajı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyon hedefine ulaşana kadar faizleri artırmaya devam edeceklerini söyledi.

SHABER3.COM

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde mevcut faiz patikasını sürdürmekte kararlı olduklarını duyurdu. Lagarde enflasyonu düşürmek için ileride daha büyük faiz artışları gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi.

Piyasalar bir süredir Euro bölgesi enflasyonunun zirve yaptığını ve ECB’nin faiz artışlarında frene basacağını düşünüyordu. Ancak Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Lagarde, piyasaların bu görüşünden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Lagarde, “Finansal piyasaları konumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum” dedi. ECB Başkanı, “Faiz artırımları konusunda rotada kalacağız. Faizleri sınırlayıcı bölgeye çıkaracağız ve enflasyonda yüzde 2 hedefine dönmek için faizleri uzun bir süre sınırlayıcı bölgede tutacağız” diye konuştu.

EURO ARTTI
Euro, Lagarde’nin şahin sözlerinin hemen ardından dolar karşısında yüzde 0,2 yükseldi ve 1,0821 dolardan işlem gördü. Euro/TL kuru ise gün içinde 20,34’ü gördü.

Euro Bölgesi enflasyonu ekimde yüzde 10,6 ile zirve yapmış, ECB ise geçtiğimiz yıl faiz oranlarını toplam 2,5 puan artırmıştı.

ECB’nin bir sonraki faiz kararı ise 2 Şubat’ta açıklanacak. Bankanın politika faizini 50 baz puan artırması beklenirken Lagarde’nin mesajları mart  toplantısında da 50 baz puanlık artış ihtimalini artırdı.

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