Samanyolu Haber /Dünya / Europol: Avrupa'da organize suçlar artışta /20 Temmuz 2024 15:32

Europol: Avrupa'da organize suçlar artışta

Europol, Avrupa'da artan organize suç oranına dikkat çekerek uyuşturucu ticaretinin yükselen şiddetin ana nedeni olduğunu belirtti.

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Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) verilerine göre, Avrupa'da organize suç oranı artıyor. Europol Genel Müdürü Catherine de Bolle, Alman haber portalı Spiegel'e verdiği röportajda, "Organize suçlar artışta. Her türü zayıflıktan istifade ediyor" ifadelerini kullandı. "Artan uyuşturucu ticaretinin, şiddetin zemini olduğunu" belirten De Bolle, Güney ve Orta Amerika'da patlama yapan kokain üretiminin Avrupa'ya aktığını ve kokain dışındaki uyuşturucu türlerinin ticaretinde de artış görüldüğünü aktardı.

Organize suçla mücadeleye yatırım çağrısı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol'un araştırmaları, Avrupa Birliği'nde (AB) 821 ağır suç şebekesinin faal olduğunu ortaya koyuyor. Teşkilat, 25 binden fazla üyesi bulunduğu belirtilen bu çetelerin oldukça "profesyonel ve acımasız" olduğunu kaydetti. Araştırmalar bu çetelerin ana faaliyetinin uyuşturucu ticareti olduğuna işaret ediyor.

Avrupa'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen paranın büyük ölçüde kıta içinde kaldığını ve yerel ekonomiye yatırıldığını belirten De Bolle, "Bu durum organize suçları zamanımızın en büyük tehlikelerinden biri haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

Europol Genel Müdürü, polisin bu ağlarla mücadele edebilmesi için daha fazla teknik araç, yetki ve personele ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, "Bu yatırımı yapmazsak mücadeleyi kaybedeceğiz" uyarısında bulundu.

BDK'dan Hollanda uyarısı

De Bolle, suç şebekelerinin şiddet eğiliminin Almanya'da da yükselen bir sorun teşkil ettiğini ifade etti. Köln kenti yakınlarında yaklaşık 300 kilogram esrar için Alman ve Hollandalı uyuşturucu çeteleri arasında yaşanan şiddetli çatışmanın ardından, Alman Kriminal Polis Memurları Birliği (BDK) patlayıcılarla gerçekleştirilen saldırılar ve insan kaçırma gibi ağır suçlar konusunda uyarıda bulundu.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan BDK Kuzey Ren-Vestfalya Genel Müdürü Oliver Huth, Hollanda'da çetelerin ev ve iş yerleri önünde sık sık patlamalar düzenlemesine atıfla "Hollanda bize bir uyarı olmalı" ifadelerini kullandı.
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