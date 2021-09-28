Samanyolu Haber /Gündem / Europol, Latin Amerika'dan Avrupa'ya 'kokain boru hattı'nı patlattı /28 Eylül 2021 12:42

Europol, Latin Amerika'dan Avrupa'ya 'kokain boru hattı'nı patlattı

Sekiz Avrupa ülkesinden polis, kıtanın en büyük kokain dağıtım ağını yönettiği iddia edilen bir Balkan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

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Yetkililer, operasyon kapsamında 61 kişinin tutukladığını ve dört metrik tondan fazla uyuşturucuya da el konulduğunu bildirdi.

Polis ayrıca 324 kilo esrar, 612 bin euro nakit ve dokuz lüks araç ile beş motosiklet ele geçirdi.

Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol, kartelin Güney Amerika'dan İspanya ve diğer Avrupa ülkelerine bir "kokain boru hattı" kurduğu bilgisini paylaştı.

Europol, "Eşi benzeri görülmemiş bir uluslararası kolluk kuvvetleri operasyonuyla Avrupa'yı kokainle dolduran gruba karşı operasyon yapıldı" açıklamasında bulundu.

İspanyol polisi de açıklamasında, çetenin, paramiliter birimlerin şiddet uygulayan üyelerini de kapsayan ve "Avrupa'da faaliyet gösteren en önemli suç örgütlerinden biri" olduğunu açıkladı.

Kaçakçılık çetesinin çoğunlukla Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Slovenya'dan gelen doğu Avrupalı kişilerden oluştuğu ifade edildi.

İspanyol gizli servisleri, kartelin bu baharda Güney Amerika'dan Avrupa'ya "büyük bir kokain ithalatı" hazırladığında olduğuna inanıldığı açıklamasında bulundu.

Kartelin ayrıca soygunlar, kara para aklama, gasp ve adam kaçırmanın yanı sıra Kolombiya'daki futbolcuların yasa dışı uyuşturucu kazançlarını aklamak için transferlerine de karıştığı iddia edildi.

Grubun liderlerinden ikisi Europol tarafından "yüksek değerli hedefler" olarak tanımlandı.

Eş zamanlı uluslararası operasyonda İspanya, Almanya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Kolombiya'dan suçla mücadele kurumları yer aldı.
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