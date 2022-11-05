Europol'den Balkan operasyonu: 382 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 382 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda yaklaşık 2 ton uyuşturucu maddeye, 5 bin 402 marihuana bitkisi kökü ve çok sayıda ateşli silaha el koyulduğu belirtildi.







Europol'den yapılan yazılı açıklamada, AB üyesi 28 ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Eurojust, Frontex ve INTERPOL desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin personelin görev aldığı ifade edildi. Yakalanan 382 kişinin 159'unun göçmen kaçakçılığı, 112'sinin uyuşturucu ticareti, 38'inin silah kaçakçılığı, 2'sinin insan ticareti ve 71'inin başka suçlardan gözaltına alındığı kaydedildi.





Operasyonlar kapsamında 32 bin 665 araba 998 mekanda arama yapılırken 75 bin kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

