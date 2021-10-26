Samanyolu Haber /Gündem / Europol'den 'dark web' operasyonu: 150 gözaltı /26 Ekim 2021 18:49

Europol'den 'dark web' operasyonu: 150 gözaltı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol) öncülüğünde eş zamanlı olarak dokuz ülkede gerçekleştirilen operasyonda, internetteki "karanlık internet" (dark web) üzerinden yasa dışı ticaret yaptıkları belirlenen 150 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

"Dark Hunter" (Karanlık Avcı) adı verilen operasyonda 26.7 milyon euro tutarında nakit ve sanal paranın yanı sıra 234 kilo uyuşturucu ve 45 ateşli silah ele geçirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Europol ve Eurojust tarafından yönlendirilen operasyona Avustralya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve ABD güvenlik birimleri katıldı.

Dark Hunter Operasyonu, Ocak ayında dünyanın en büyük yasa dışı pazarı olan "DarkMarket"in kapatılarak, sunucularına el konmasının ardından elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirildi.

Almanya polisinin, karanlık ağdaki pazarın işletmecisi olduğu iddiasıyla tutukladığı kişiden önemli kanıtlar elde ettiği açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Europol'den 'dark web' operasyonu: 150 gözaltı Sonraki Haber >>

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:57:22