Europol'den 'dark web' operasyonu: 150 gözaltı

"Dark Hunter" (Karanlık Avcı) adı verilen operasyonda 26.7 milyon euro tutarında nakit ve sanal paranın yanı sıra 234 kilo uyuşturucu ve 45 ateşli silah ele geçirildi.







BBC Türkçe'nin haberine göre Europol ve Eurojust tarafından yönlendirilen operasyona Avustralya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve ABD güvenlik birimleri katıldı.





Dark Hunter Operasyonu, Ocak ayında dünyanın en büyük yasa dışı pazarı olan "DarkMarket"in kapatılarak, sunucularına el konmasının ardından elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirildi.





Almanya polisinin, karanlık ağdaki pazarın işletmecisi olduğu iddiasıyla tutukladığı kişiden önemli kanıtlar elde ettiği açıklandı.