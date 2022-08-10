Eurovision'a rakip geliyor: Yapay zeka şarkı yarışması

Şarkılar yapay zeka ile nasıl üretiliyor?





Şarkılar neye göre değerlendiriliyor?

Finale kalan 15 takım Belçika'nın Liege şehrinde karşı karşıya geldi.Yapay zeka tarafından hazırlanan şarkılar için takımlarda müzisyenlerin yanı sıra dünyanın her tarafında veri bilimciler ve yazılımcılar da yer alıyor.Bir makinenin sırtını yaslayarak ilham gelmesini beklemesi tabi ki düşünülemez.Yapay zeka tarafından üretilen iyi bir şarkı için bilim insanları ve müzisyenlerin aylarca süren çalışmalar sonucu makineye gerekli algoritmaları ve müzik fikirlerini öğretmesi gerekiyor.Bu yıl Tayland takımının ardından ikinci olan Galiçya takımı PAMP! İspanya'nın Galiçya bölgesindeki dili, kültürü ve gelenekleri canlı tutan kadınları anlatan AI-Lalelo şarkısını oluşturmak için 4 ay çalışmış.Ekip ilk olarak insanlar gibi akıcı metinler oluşturabilmesi için yapay zeka programına, İspanya'nın kuzey batı bölgesinde 2,4 milyon kişi tarafından konuşulan Galiçyaca'yı öğreterek işe başlamış.Euronews'e konuşan PAMP! koordinatörü Joel Cava, bundaki zorluğu "Yapay zeka programları resmi devlet dilleri ile çalışıyor, azınlık dillerini bilmiyorlar," sözleriyle anlattı.Cava şarkının sözlerini yazacak bilgisayara dili öğretebilmek için önce Galiçyaca bir külliyat oluşturduklarını vurguladı.Sonrasında program arşivlerde bulunan 400 popüler İspanyol şarkısında kullanılan ve 'copla' olarak adlandırılan şiirsel kalıplardan kurmaya başlamış.Şarkıların ana omurgaları hakkında geri bildirimlerin yüklenmesinden sonra yapay zeka bu kalıplar için kendi kendine sözler de yazmaya başlamış. Ekip ise artık sadece imla hataları gibi ufak değişiklikler yapmış.Şarkının melodisi ise bir açık kaynak araştırma programı olan Google Magenta yardımıyla geleneksel Galiçya şarkısı A Costureria baz alınarak hazırlanmış. Müziği ise sinyal işleme yöntemiyle enstrüman seslerinin çıkarılmasıyla kaydedilmiş.Şarkının son haline ekip insan sesi bir bas ve doğal mızıka eklemiş.Şarkıya eşlik eden video klip ise tamamen bilgisayar tarafından yapay zekanın çeşitli Galiçya manzaralarını seçmesi ile oluşturulmuş.Şarkı üretimi sırasındaki bu sürecin son derece karmaşık olması nedeniyle jüri de değerlendirmesini sadece melodi ve sözleri baz alarak yapmıyor.Üniversitelerden, araştırma merkezlerinden ve teknoloji şirketlerinden 30 yapay zeka uzmanının yer aldığı jüri şarkıları dinledikten sonra süreçteki yaratıcılığın yanı sıra kullanılan algoritmaları, modellemeleri ve kodları da değerlendiriyor.