Ev alana da satana da yüzde 4 vergi

Yeni uygulama 1 Ocak 2020 yılından itibaren başlayacak. Ayrıca evinin değerini hesaplatacak vatandaşın değerleme uzmanına yaklaşık 450 ila 500 lira ödeme yapılacağı belirtiliyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekillerinin çok kazanandan çok vergi alınacağı gerekçesiyle Meclis'e getirdiği vergi paketinden evini satanlarla ev alacaklara büyük vergi yükü çıktı.





500 BİN LİRALIK EVDE 16 BİN TL İLAVE MALİYET





Yeni düzenlemeye göre artık evini satmak isteyenler önce evinin gerçek değerini değerleme şirketine para verip öğrenecek. Satış sırasında yüzde 4'lük harç gerçek değer üzerinden alınacak.





Böylece şimdiye kadar örneğin 100 bin lira gösterilen 500 bin liralık evin harç tutarı 4 bin liradan 20 bin liraya çıkacak.





Vergi paketindeki maddelere göre, konut alım ve satımlarında satıcı beyanına dayanan değer tespit yöntemi tümden değişiyor. Tapu Kanunu'nda yapılacak değişiklikle artık konut satışlarında satıcının devlete beyan ettiği değer yerine özel değerleme şirketlerinin belirleyeceği ev fiyatı esas alınacak.





HARÇLAR ARTACAK





Tapu Genel Müdürlüğü de şirketlerin yanı sıra ülke genelindeki tüm konutların gerçek değerlerini çıkarmak için belirli bir semti içine alan "alan bazlı" ve her bir evin değerini ortaya çıkaran "tekil" değerleme yapacak.





Yeni düzenleme Meclis'ten aynı şekilde geçerse, artık evini satmak isteyenler direkt tapuya gidip satış yapamayacak. Satıcılar önce bir değerleme şirketine başvurup evinin gerçek değerini öğrenecek.





Bunun için o değerleme şirketine belirli bir para ödeyecek. Şirketten aldığı belgeyi tapuya sunacak. Tapu İdaresi de bu değer üzerinden 2019 yılında alıcıdan yüzde 1,5, satıcıdan yüzde 1,5 olmak üzere toplam yüzde 3 tapu harcı alacak.





Bu harç 2020'den itibaren yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkacak.





Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, yeni uygulamaya 1 Ocak 2020 yılından itibaren başlayacaklarını açıkladı.





Tapu Kadastro Genel Müdür Vekili Ömer Zeki Adlı, evinin değerini hesaplatacak vatandaşın değerleme uzmanına yaklaşık 450 ila 500 lira ödeme yapacağını söyledi.





Adlı, bu tutarın harçtan düşülmesi üzerinde de çalışma yapıldığını belirtirken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ise yüzde 4 olan harç oranının düşürülebileceğini ifade etti.





İNTERNETTE SATANA DA OTELDE YATANA DA VERGİ





Yeni düzenlemeye göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon gibi tüm turistik tesislerde konaklayanlardan gecelik kişi başı 6 lira ile 18 TL Konaklama Vergisi alınacak.





12 yaştan küçük çocuklardan Konaklama Vergisi alınmayacak. Konaklama Vergisi, pansiyon ve 1-2 yıldızlı otel, motellerde 6 lira, 5 yıldızlı otellerde 18 TL olacak.





4 çocuklu bir aile bir haftalık tatil yaptığında otel ücretinin dışında devlete de 168 TL ile 504 lira devlete konaklama vergisi vermek zorunda kalacak.





Ayrıca yeni düzenlemeyle internet üzerinden mal ve hizmet sunan teknoloji şirketlerinden yüzde 7,5 oranında Dijital Vergi alınacak. Bu vergi uluslararası alanda 750 milyon Euro veya 20 milyon TL ciro elde eden şirketlerden alınacak.





SPORCU İÇİN 31 EKİM MİLAT





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan Gelir Vergisi kesinti oranı da yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılması ön görülüyor.





31 Ekim'den önce yapılan sözleşmeler yasadan etkilenmeyecek. Yasa teklifine göre mevcut sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar Gelir Vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edecek.



