Samanyolu Haber /Gündem / Ev alana ve satana yeni vergi geliyor /04 Kasım 2019 10:43

Ev alana ve satana yeni vergi geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen vergi paketindeki maddelere göre, konut satışlarında satıcının devlete beyan ettiği değer yerine özel değerleme şirketlerinin belirleyeceği ev fiyatı esas alınacak.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen vergi paketindeki maddelere göre, konut alım ve satımlarında satıcı beyanına dayanan değer tespit yöntemi tümden değişiyor. Tapu Kanunu'nda yapılacak değişiklikle artık konut satışlarında satıcının devlete beyan ettiği değer yerine özel değerleme şirketlerinin belirleyeceği ev fiyatı esas alınacak.

HARÇLAR ARTACAK

Tapu Genel Müdürlüğü de şirketlerin yanı sıra ülke genelindeki tüm konutların gerçek değerlerini çıkarmak için belirli bir semti içine alan ‘alan bazlı' ve her bir evin değerini ortaya çıkaran ‘tekil' değerleme yapacak. Yeni düzenleme Meclis'ten aynı şekilde geçerse, artık evini satmak isteyenler direkt tapuya gidip satış yapamayacak. Satıcılar önce bir değerleme şirketine başvurup evinin gerçek değerini öğrenecek. Bunun için o değerleme şirketine belirli bir para ödeyecek. Şirketten aldığı belgeyi tapuya sunacak. Tapu idaresi de bu değer üzerinden 2019 yılında alıcıdan yüzde 1.5, satıcıdan yüzde 1.5 olmak üzere toplam yüzde 3 tapu harcı alacak. Bu harç 2020'den itibaren yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkacak. Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, yeni uygulamaya 1 Ocak 2020 yılından itibaren başlayacaklarını açıkladı.

?Sözcü'nün haberine göre, Tapu Kadastro Genel Müdür Vekili Ömer Zeki Adlı, evinin değerini hesaplatacak vatandaşın değerleme uzmanına yaklaşık 450 ila 500 lira ödeme yapacağını söyledi. Adlı, bu tutarın harçtan düşülmesi üzerinde de çalışma yapıldığını belirtirken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ise yüzde 4 olan harç oranının düşürülebileceğini ifade etti.

İNTERNETTE SATANA DA OTELDE YATANA DA VERGİ

Yeni düzenlemeye göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon gibi tüm turistik tesislerde konaklayanlardan gecelik kişi başı 6 lira ile 18 TL Konaklama Vergisi alınacak. 12 yaştan küçük çocuklardan Konaklama Vergisi alınmayacak. Konaklama Vergisi, pansiyon ve 1-2 yıldızlı otel, motellerde 6 lira, 5 yıldızlı otellerde 18 TL olacak. 4 çocuklu bir aile bir haftalık tatil yaptığında otel ücretinin dışında devlete de 168 TL ile 504 lira devlete konaklama vergisi vermek zorunda kalacak. Ayrıca yeni düzenlemeyle internet üzerinden mal ve hizmet sunan teknoloji şirketlerinden yüzde 7.5 oranında Dijital Vergi alınacak. Bu vergi uluslararası alanda 750 milyon Euro veya 20 milyon TL ciro elde eden şirketlerden alınacak.
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