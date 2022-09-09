Samanyolu Haber /Gündem / Ev hapsi cezası alan Gülşen nerede? /09 Eylül 2022 19:18

Ev hapsi cezası alan Gülşen nerede?

İmam Hatipliler için kullandığı 'sapık' ifadesi sonrasında ev hapsi cezası alan Gülşen'in Bodrum'da olduğu iddiası yalanlandı.

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Bir konseri sırasında İmam Hatipliler için 'sapık' ifadesini kullanan ve büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen önce tutuklanmış sonrasında ise yapılan itirazla birlikte cezası ev hapsine çevrilmişti.

Şarkıcının bu cezasını Bodrum'daki ikametgahında çektiği yönündeki iddiaların ise avukatınca yalanlandığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü ünlü şarkıcının "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şarkıcı, mahkemenin 'ev hapsi' kararını verdiği gün ikametgahını İstanbul'dan Bodrum'a aldırdığı ileri sürüldü. 21 Ekim'deki duruşmaya kadar Gülşen'in, 'ev hapsi'ni Bodrum'daki evinde geçireceği iddia edildi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Gülşen'in avukatı Emek Emre müvekkilinin 'ev hapsi'nin İstanbul'daki evi yerine Bodrum'daki evinde geçirdiği yönündeki iddialara yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.
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