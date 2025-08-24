Samanyolu Haber /Gündem / Ev hapsi kaldırılan çete lideri Aktaş'a devletten koruma ordusu! /24 Ağustos 2025 10:58

Ev hapsi kaldırılan çete lideri Aktaş'a devletten koruma ordusu!

Yandaş Cem Küçük geçtiğimiz günlerde ev hapsi kaldırılan İBB soruşturmasının itirafçı ismi ve çete lideri Aziz İhsan Aktaş'a çok sayıda koruma tahsis edildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

İktidara yakın bir gazetenin yazarı, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadelerle CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasına yol açan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a sekiz koruma verildiğini yazdı. Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılmıştı.

SIKI KORUNUYOR
Yazar Cem Küçük, iddiasını televizyon programında dile getirdi “Bir kaynak, Aziz İhsan Aktaş’a başsavcılık tarafından 8 koruma verildiğini söyledi. 8 koruma çok ciddi bir rakam” dedi ve şunları söyledi: “Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’a koruma tahsis edilmiş. İfade veren birçok kişinin polis koruması varmış. Aziz İhsan Aktaş çok sıkı korunuyormuş. Etkin pişmanlıktan yararlandıkları için koruma veriliyor.”

Etkin pişmanlık kapsamın da ifade veren Aktaş’a 4 Haziran’da ev hapsi verilmişti. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadelerle dosyada kilit konuma getirilmesinin ardından “suikast” iddiasıyla da gündeme oturtuldu. İddianın ardından başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanmıştı.

8 BAŞKAN TUTUKLANDI
Çok sayıda kamu kurumunun yanı sıra AKP’li belediyelerle yaptığı işlere ilişkin bir işlem yapılmayan Aktaş, 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon ile Beşik taş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte tutuklanmıştı. Aktaş “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanabilmek için bir dizi ifade vermiş ve bu ifadeler üzerine bazı CHP’li belediyelere yönelik yeni operasyonlar düzenlenmiş ve 8 CHP’li başkan tutuklanmıştı.
