Samanyolu Haber /Gündem / Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç nerede ortaya çıktı? /07 Aralık 2024 11:01

Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç nerede ortaya çıktı?

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında ev hapsi cezası kaldırılan şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda konser verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis reklamında yer alarak insanları teşvik ettiği iddiasıyla şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre 11 Kasım'da gözaltına alınan Erbil ile Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. İtiraz üzerine İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil  hakkındaki ev hapsi kararını kaldırılmıştı.

Kararın ardından Serdar Ortaç "Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe! Herkes bundan ders çıkarsın" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı günler sonra sahnelere döndü ve önceki akşam İstanbul'da bir mekanda konser verdi.

Serdar Ortaç 24 Aralık'ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta hâkim karşısına çıkacak. Ortaç ve Erbil için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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