Samanyolu Haber /Gündem / Ev hapsindeki Ortaç'a bir kötü haber daha: Sosyal medya hesapları bir anda kapandı! /14 Kasım 2024 12:36

Ev hapsindeki Ortaç'a bir kötü haber daha: Sosyal medya hesapları bir anda kapandı!

Yasa dışı bahis soruşturmasından ev hapsine çarptırılan Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesapları kapandı. Kapanmanın nedenini Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde; aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası aldı. Serdar Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşımda bulunarak bir tür günlük tutmaya başlamıştı.

HESAPLARI BİR ANDA KAPANDI
Takipçileri merakla Ortaç'ın paylaşımlarını beklerken sosyal medya hesapları bir anda kapandı. Kapanmanın nedenini Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.

Yasa dışı bahse teşvikten ceza alan Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabı kapandı Yasa dışı bahse teşvikten ceza alan Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabı kapandı

Emrullah Erdinç X hesabından yaptığı açıklamada, Serdar Ortaç'ın hesaplarının kendisi tarafından değil İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatıldığını duyurdu.

Erdinç savcılık kararını şöyle duyurdu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanan şarkıcı Serdar Ortaç ve dosyanın firari sanığı Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi"
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