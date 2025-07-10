Samanyolu Haber /Gündem / Ev hapsindeyken görevden alındı /10 Temmuz 2025 18:58

Ev hapsindeyken görevden alındı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle ev hapsi verilen Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı.

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İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Tutdere CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Tutdere hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verilmişti.
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