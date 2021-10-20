Samanyolu Haber /Gündem / Ev kadını, öğretmen, Kur'an öğreticisi... 39 kadına gözaltı /20 Ekim 2021 13:31

Ev kadını, öğretmen, Kur'an öğreticisi... 39 kadına gözaltı

Hizmet Hareketi üyesi oldukları iddiasıyla İzmir merkezli 5 ilde kadınlara yönelik operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kadınla ilgili suçlama ise HTS kayıtları oldu. Kadınların büyük kısmının ise ev hanımı olması dikkat çekti.

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İzmir merkezli 5 ilde 39 kadın hakkında HTS kayıtlarına göre Hizmet Hareketi ile irtibatları olduğu iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

EV KADINLARINA TERÖR SORUŞTURMASI

Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir merkezli İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa’da eş zamanlı Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla kadınlara yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen kadınların HTS incelemesinden Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları iddia edildi. 39 kadından 1’inin öğretmen, 3’ünün ebe ve 1’inin de Kur’an kursu öğreticisi, diğerlerinin de ev hanımı olduğu öğrenildi.

17 BİN KADIN CEZAEVLERİNDE

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıkladığı Türkiye Kadın Hakları İhlalleri Raporu’na göre 17 bin kadın hapiste, 800’ü 3 yaş altı bebek olmak üzere 3 bin çocuk ise annesiyle birlikte cezaevinde bulunuyor.

 

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