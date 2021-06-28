'Ev kirası' tartışması İsveç Başbakanını istifa ettirdi

İsveç’te sağcılara verdiği taviz uyarınca yeni evlerde kiraların ev sahipleri tarafından belirlenmesi politikasını hayata geçirmeyi hedefleyen Löfven hükümeti, parlamentodan güvenoyu alamamıştı. Ülkede 1958’den bu yana ilk kez bir hükümet gensoru ile düşürülmüştü.







Diğer yandan Löfven, yeni hükümet kurmak için görüşmelere de devam edecek. Löfven, olağan seçime bir yıl kala, ülkenin pandemi ve beraberinde getireceği özel zorluklardan dolayı İsveç için en iyisinin fazladan bir seçim olmadığını söyledi.





Diğer yandan Lövfen hükümeti, ülkeyi geçici olarak yönetmeye devam edecek.



