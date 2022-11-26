Ev sahibi Katar, Dünya Kupası'ndan elenen ilk takım oldu

A Grubu'ndaki rakipleri Hollanda ile Ekvador'un 1-1 berabere kalarak puanlarını dörde yükseltmesi Katar'ın gruptan çıkma umutlarının tükenmesine neden oldu.



Ev sahibi takım, açılış maçında Ekvador'a 2-0, Senegal'e ise 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Bugün karşı karşıya gelen Hollanda ile Ekvador'un maçı beraberlikle noktalaması, son karşılaşmalar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesini kesinleştirdi.



İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador 4'er, Senegal ise 3 puana sahip.



Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.