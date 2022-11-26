Samanyolu Haber /Spor / Ev sahibi Katar, Dünya Kupası'ndan elenen ilk takım oldu /26 Kasım 2022 09:11

Ev sahibi Katar, Dünya Kupası'ndan elenen ilk takım oldu

FIFA 2022 Dünya Kupası'ndan elenen ilk takım ev sahibi Katar oldu.

SHABER3.COM

A Grubu'ndaki rakipleri Hollanda ile Ekvador'un 1-1 berabere kalarak puanlarını dörde yükseltmesi Katar'ın gruptan çıkma umutlarının tükenmesine neden oldu.  

Ev sahibi takım, açılış maçında Ekvador'a 2-0, Senegal'e ise 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Bugün karşı karşıya gelen Hollanda ile Ekvador'un maçı beraberlikle noktalaması, son karşılaşmalar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesini kesinleştirdi.

İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador 4'er, Senegal ise 3 puana sahip.

Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ev sahibi Katar, Dünya Kupası'ndan elenen ilk takım oldu Sonraki Haber >>

Suudi Arabistan'da sel felaketi

Suudi Arabistan'da sel felaketi

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:37