Ev sahibi Katar Senegal'e 3-1 yenildi

2022 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Senegal, Katar'ı 3-1 mağlup etti. Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Mohammed Muntari'den geldi. Biraz sert bir oyuna sahne olan maçta hakem toplam 4 sarı kart gösterdi.



20. dakikada Katar'da Ismaeel Mohammad, sarı kart gördü.



24. dakikada Senegal'de Gueye'nin şık vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



30. dakikada Senegal'de Boulaye Dia, sarı kart gördü.



İlk gol!



41. dakikada Senegal, Boulaye Dia'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.



45+1. dakikada Katar'da Homan Ahmed, sarı kart gördü.



İlk yarı Senegal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



48. dakikada Senegal, Diedhiou'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.



52. dakikada Senegal'de Jakobs, sarı kart gördü.

60. dakikada Katar, Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunu çekti.

78. dakikada Katar, Muntari'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Mohammed Muntari kaydetti.

84. dakikada Senegal, Bamba Dieng'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Senegal, Katar'ı 3-1 yendi.