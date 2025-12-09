Ev sahibi kiracı, çalışan işveren birbirine girecek: TÜİK, tefe-tüfe hesabını yeniden değiştiriyor

Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni sistem kapsamında Türkiye’de de TÜFE hesaplamalarında kullanılan baz yıl 2025 olacak. Böylece Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) önerdiği metodolojik dönüşüm hayata geçirilmiş olacak.





Yeni dönemde vergi, üretim ve satış istatistikleri gibi çok kaynaklı veri setleri sayesinde, daha önce kayıtdışı kalan tüketim kalemlerinin de toplam harcamalara yansıtılması öngörülüyor.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında kullanılacak temel yılı “2003=100” yerine “2025=100” olarak güncelleyecek. Kurum uzmanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, yeni yönteme ilişkin teknik ayrıntılar paylaşıldı.Yeni sistemde TÜFE’nin ağırlık yapısında da değişikliğe gidiliyor. Hane halkı tüketim eğilimlerinin daha güncel yansıtılabilmesi amacıyla, grup düzeyindeki ağırlıklar ulusal hesapların hane halkı nihai tüketim harcamaları verilerine dayanacak. Alt düzeydeki ağırlıkların belirlenmesinde ise hane halkı bütçe anketleri kullanılmaya devam edilecek.TÜİK’in açıklamasına göre, baz yılın değişmesi enflasyon oranlarının seyrini etkilemeyecek. Aylık ve yıllık değişim oranları aynı kalacak, önceki yıllara ilişkin manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir revizyon yapılmayacak. Ancak bazı alt endekslerde sınıflama farkları nedeniyle kısmi değişiklikler gözlenebilecek.Yeni sistemle birlikte ana harcama grubu sayısı 13’e çıkarılacak. Kişisel bakım ve sosyal koruma, “çeşitli mal ve hizmetler” grubundan ayrılarak yeni ana gruplar olarak tanımlanacak. Sigorta ve finansal hizmetler de TÜFE kapsamına bağımsız bir başlık olarak dahil edilecek. Ayrıca dijital içerikler, ayrı bir kategori olarak değerlendirmeye alınacak.TÜİK, 2026’dan itibaren sabit vergi oranlarıyla hesaplanan yeni bir TÜFE göstergesini de yayımlamaya başlayacak. Bu gösterge, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler sabit tutulmuş gibi varsayarak, yalnızca ürün ve hizmet fiyatlarındaki saf piyasa değişimlerini izleyecek. Ayrıca, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE göstergeleri de ana endeksle eş zamanlı olarak duyurulacak.