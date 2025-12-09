Samanyolu Haber /Gündem / Ev sahibi kiracı, çalışan işveren birbirine girecek: TÜİK, tefe-tüfe hesabını yeniden değiştiriyor /09 Aralık 2025 20:05

Ev sahibi kiracı, çalışan işveren birbirine girecek: TÜİK, tefe-tüfe hesabını yeniden değiştiriyor

TÜİK, enflasyon hesabını bir kez daha değiştiriyor. Harcama grubu sayısı 13’e çıkarılacak, dijital içerikler ve finansal hizmetler ayrı başlık olarak izlenecek. TÜFE ağırlıkları ulusal hesaplara dayanacak. Sabit vergi oranlarıyla hesaplanan yeni bir gösterge ve mevsim etkisinden arındırılmış veriler de yayımlanacak.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında kullanılacak temel yılı “2003=100” yerine “2025=100” olarak güncelleyecek. Kurum uzmanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, yeni yönteme ilişkin teknik ayrıntılar paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni sistem kapsamında Türkiye’de de TÜFE hesaplamalarında kullanılan baz yıl 2025 olacak. Böylece Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) önerdiği metodolojik dönüşüm hayata geçirilmiş olacak.

TÜFE’NİN AĞIRLIK YAPISINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

Yeni sistemde TÜFE’nin ağırlık yapısında da değişikliğe gidiliyor. Hane halkı tüketim eğilimlerinin daha güncel yansıtılabilmesi amacıyla, grup düzeyindeki ağırlıklar ulusal hesapların hane halkı nihai tüketim harcamaları verilerine dayanacak. Alt düzeydeki ağırlıkların belirlenmesinde ise hane halkı bütçe anketleri kullanılmaya devam edilecek.

TÜİK’in açıklamasına göre, baz yılın değişmesi enflasyon oranlarının seyrini etkilemeyecek. Aylık ve yıllık değişim oranları aynı kalacak, önceki yıllara ilişkin manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir revizyon yapılmayacak. Ancak bazı alt endekslerde sınıflama farkları nedeniyle kısmi değişiklikler gözlenebilecek.

Yeni sistemle birlikte ana harcama grubu sayısı 13’e çıkarılacak. Kişisel bakım ve sosyal koruma, “çeşitli mal ve hizmetler” grubundan ayrılarak yeni ana gruplar olarak tanımlanacak. Sigorta ve finansal hizmetler de TÜFE kapsamına bağımsız bir başlık olarak dahil edilecek. Ayrıca dijital içerikler, ayrı bir kategori olarak değerlendirmeye alınacak.

Yeni dönemde vergi, üretim ve satış istatistikleri gibi çok kaynaklı veri setleri sayesinde, daha önce kayıtdışı kalan tüketim kalemlerinin de toplam harcamalara yansıtılması öngörülüyor.

SABİT VERGİ ORANLARI İLE TÜFE GÖSTERGESİ YAYIMLANACAK

TÜİK, 2026’dan itibaren sabit vergi oranlarıyla hesaplanan yeni bir TÜFE göstergesini de yayımlamaya başlayacak. Bu gösterge, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler sabit tutulmuş gibi varsayarak, yalnızca ürün ve hizmet fiyatlarındaki saf piyasa değişimlerini izleyecek. Ayrıca, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE göstergeleri de ana endeksle eş zamanlı olarak duyurulacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ev sahibi kiracı, çalışan işveren birbirine girecek:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:44:21