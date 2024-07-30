Ev sahibi polis dehşet saçtı: 3 ölü 2 yaralı

AĞIR YARALANAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

POLİSE TESLİM OLDU

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor. Şüpheli polis memuru ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı.Cumhuriyet'te yer alan habere göre tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.