Samanyolu Haber /Gündem / Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kaçıran yandı! /05 Nisan 2025 16:40

Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kaçıran yandı!

Kira gelir vergisi beyannamesi için son iki gün! 2025 yılı için belirlenen kira gelir vergisi istisna tutarını aşan konut ve iş yeri sahiplerinin elde ettikleri gelirleri beyan etmeleri gerekiyor. Bildirimi kaçıran konut sahiplerini büyük cezalar bekliyor...

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Kira gelir elde eden mülk sahipleri için vergi beyannamesi zamanı geldi çattı. 7 Nisan 2025 beyanname için son gün.
2025 yılı itibarıyla belirlenen 47 bin TL'lik gelir vergisi istisna sınırını aşan konut ve iş yeri sahiplerinin, elde ettikleri kira gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, vergi ve özel usulsüzlük cezalarıyla karşılaşmaları olası.

Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, Haber Global'den Sibel Gülersöyler'e yaptığı açıklamasında, belirli şartları taşıyan emekliler ve tek konutu olan mülk sahiplerinin muafiyetten yararlanabileceğini hatırlatırken uyarıda da bulundu. Şimşek, yanlış bilgilendirme sonucu eksik ya da hatalı beyanda bulunulması durumunda cezai yaptırımların uygulanabileceğini vurguladı.

İşyeri kira gelirlerinde ise stopaj yükümlülüğünün kiracılara ait olduğunu anımsatan Şimşek, bu durumun işyeri sahipleri için ek beyan zorunluluğu doğurduğunu belirtti.
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