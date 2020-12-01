Ev ziyareti, çay ikramı... Bunları unutun!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada vak'a sayısı 64 milyona yaklaşırken, bir yılda resmi olarak beyan edildiği kadarıyla 1,4 milyon kişi Korona'dan hayatını kaybetti.





Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, Covid-19 salgınında 11 ayın geride kaldığını belirterek, yaz aylarında insanların açık havada olmasıyla vak'a sayısının düştüğünü belirtti.





Toker, "Özellikle son 1 ayda vak'a sayısında ciddi artış var. Bunun sebebi ise havaların soğumasıyla beraber insanların kapalı ortamda bulunmalarıdır. İnsanlar, temaslarını veya mesafelerini çok fazla ayarlamıyor." dedi.







'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ MOTİVE ETMELİ, GÜÇLENDİRMELİSİNİZ'





Gribal enfeksiyonla Covid-19’un karıştırıldığını vurgulayan Dr. Toker, "Kışın gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyon, nezle veya buna benzer semptomlar da başladı. Bu da hastalığın karışmasına sebep oluyor. Çünkü Koronavirus’te ön planda olan solunumsal semptomları bekliyoruz." diye konuştu.





Dr. Toker, Koronavirus’ten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu belirterek, "İnsanların bağışıklık sistemlerini motive etmeleri gerekiyor. Kendilerini yormamaları, oldukça sağlıklı beslenmeleri ve mümkün olduğunca düzenli uyumaları gerekiyor. Meyve ve sebzeden C vitamini her zaman tavsiye ediyoruz. Bağışıklık sistemi güçlü olursa hastalığa yakalansalar da hafif atlatıyorlar." dedi.





"EV OTURMALARINDAN VE ÇAY PARTİLERİNDEN KAÇININ"







Dr. Toker, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği mülakatta, "Koronavirus’te vak'a artışının sebebi insanların havalarını soğumasıyla kapalı ortamlara çok gitmeleridir. Kış aylarında ev oturmalarından ve çay partilerinden kaçınmak gerekir. İnsanlar sokağa çıkamıyor olabilir, fakat bunu apartman içerisinde komşularıyla etkinlik haline getirmemeliler.” ifadelerini kullandı.





‘ÖNÜMÜZDEKİ 3 AY YOĞUN BİR DURUMLA KARŞILAŞACAĞIZ’





“Zor bir kış bizi bekliyor. Önümüzdeki 3 ay Koronavirus konusunda yoğun bir durumla karşılaşacağız." diyen Toker, "Tüm dünyada bu durum böyle. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. O yüzden kısıtlamalara ve önerilere mutlaka uymaları gerekiyor.” dedi.