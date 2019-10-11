Evanjeliklerden Trump'a sert tepki

ABD'de, Kuzey Suriye ile ilgili aldığı kararlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a ateş püskürenler sadece Pentagon, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ya da eski diplomatlar değil.





Trump'a en büyük desteği de veren ve kendi gibi evanjelist olan kesimler.





ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, kimi önde gelen evanjelistler Trump'a 'Yazıklar olsun!' tepkisini gösterdi.





Haberde evanjelistlerle ilgili şu ifadeler kullanıldı:





"Başkanın en ateşli destekçilerinden bazıları, asker çekmenin özellikle Hıristiyan azınlıkları tehdit edeceğinden endişe ediyor.





New York City Greenville'deki Franklin Graham's Decision Amerika etkinliğinde bir araya gelen evanjelistler el ele tutuşarak dua etti.





Dua eden evanjelistlerden biri, Trump'ın kararını, 'korkunç bir ihanet eylemi' olarak nitelendirirken, bir diğeri de bu politik kararın Trump'ın başkanlığı boyunca en büyük hatası olabileceğini söyledi.





Bir üçüncüsü ise, 'Trump cennetin vekilliğini kaybediyor' ifadesini kullandı.





Büyük bir tutkuyla ve her koşulda Trump'ı destekleyen, cinsel suistimalden göçmen aileleri parçalamaya kadar tüm politikalarına onay veren muhafazakar Hıristiyanlar, Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının ardından, alarm çanları çalarak saf değiştirdi.





Trump'ın kararı, Türk güçlerinin, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşında müttefiki de olan Kürt öncülüğündeki militan gruba karşı havadan ve karadan saldırılarının önünü açtı.





Türk savaş uçakları, Suriye kasabalarını bombalarken, önde gelen evanjelist Franklin Graham, Trump'a kararını gözden geçirme çağrısında bulundu ve Kürtlerin ve bölgedeki Hıristiyan azınlıkların imha edilebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.





Yardım kuruluşu Samaritan'ın Purse'ın da yöneticiliğini yapan Graham, "Kürt bölgelerinde çok sayıda dostumuz var" diye konuştu.





Bu kaygı, Trump'a destek veren pek çok muhafazakar evanjelistte yankı bulurken, Trump'ın seçim kampanyaları sırasında, dini özgürlüklerin bir numaralı değer olduğu yönündeki vaatlerini de sorgulanır kıldı.





Family Research Council yöneticisi Tony Perkins, ABD yönetimine çağrıda bulunarak, çekilmeden sonra zulme uğrayan dini azınlıklara yönelik açık bir biçimde destek çağrısında bulundu.





Perkins, "Bu başkanın yaptığı şeyle uyumlu değil" dedi.





Tanınmış bir evanjelist blogger Erick Erickson ise, Twitter'da, Trup'ın çok büyük bir ihanet içinde olduğunu yazdı ve 'Yazıklar olsun! ifadesini kullandı.