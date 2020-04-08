'Evcil hayvanlarınızı evde tutun' çağrısı

Kedilerin diğer kedilerden koronavirüs kapma ihtimali olsa da kedilerin sahipleri için bir tehlike arz etmediğini vurgulayan İngiliz Veterinerler Birliği, daha çok evde hastalık belirtisi gösteren biri varsa kedilerin evde tutulması tavsiyesini veriyor.







İngiliz Veterinerler Birliği Başkanı Daniella Dos Santos, evcil hayvan sahiplerinin iyi el temizliği kurallarına uyması gerektiğini de vurguluyor. Dos Santos buna gerekçe olarak da evcil hayvanların hastalığı taşıyan biriyle temasa geçmeleri takdirde virüsü tüylerinde taşıyabilmeleri ihtimalini gösteriyor.





Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Dr. Angel Almendros, evde yaşayan hayvanından ötürü koronavirüs hastalığına yakalanan hiçbir vakanın olmadığını ifade etti. Almendros, Hong Kong'da 17 yaşındaki evcil bir köpeğin sahibinden koronavirüsü kaptığını gördüklerini; ancak buna rağmen hayvanların hastalık belirtileri taşımadığını ifade etti.