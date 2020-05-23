Evde Bayram namazınızı nasıl kılabilirsiniz? Adım adım anlatım...

Sevgili dostlar, dünkü yazımızda bayram namazımızı evde kılabileceğimiz üzerinde durmuştuk. Bugün de nasıl kılacağız konusu üzerinde durmaya çalışalım inşallah..







Zannediyorum pek çok kimse şimdiye kadar böyle bir tecrübe edinmediği için biraz çekingen davranıyor olabilir. Burada en önemli konu "bunu ben de yapabilirim" konusudur. Nasıl ki namazlarımızı kendimiz tek başımıza kılabiliyoruz, hatta pek çok arkadaşımız cemaatle namaz kılmak gerektiğinde öne geçip namazı kıldırmıştır, öyleyse biraz çalışma ile bunu da yapabiliriz demeliyiz. Bunu dedikten sonra yapmak durumunda olduğumuz alabildiğine iş kolay Allah’ın izniyle..





Sevgili dostlar bayram namazındaki farklılık sadece ilave tekbirler.. O da birinci rekatta fatihadan önce “iki salla bir bağla”, ikinci rekatta üç salla dördüncüsünde rükua git” formülüyle ifade edilmiş..





Bir de Cuma namazı gibi açıktan okunması dışında başka bir farklılık yok.. Hepsi bu kadar.. Bu bayram pek çok kardeşimiz bu tecrübeyi yaşamalı diye düşünüyorum..





Eğer bu konuda müttefik isek, şimdi gelelim bayram namazının nasıl kılındığı konusuna..





Bayram namazı ne zaman ve nasıl kılınır?





Bayram namazı bayram günü güneş doğduktan 45-50 dakika geçtikten sonra kılınır.

Bayram namazı iki rek'at olarak kılınır. Ezan ve ikamet okunmaz. Bayram namazının kılınış bakımından diğer namazlardan farkı, her rek'atında üçer ilave tekbir getirilmesidir. Bu ilave tekbirlere "zevaid tekbirleri" denir.





Hanefi mezhebine göre zevaid tekbirleri vaciptir ve her rek'atte üçer defa getirilir. Zevaid tekbirleri birinci rek'atte iftitah tekbirinin peşinden "Subhaneke" okuduktan sonra “Fatiha suresini” okumaya başlamadan önce, ikinci rek'atta ise “Fatiha ve zammı sureyi” okuduktan sonra alınır.





Uygulama şu şekilde olur:





Abdestli bir şekilde, önde beyefendi imam olarak, arkada varsa çocuklar saf tutar, onların arkasında da hanımefendiler saf olur.. Eğer evde hanımefendi yalnız yaşıyorsa o da kendisi tek başına kılabilir.. Güneş doğduktan 45-50 geçtikten sonra vakit girince “niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayram namazını kılmaya” şeklinde niyet edilir. Sonra “Allahu ekber” diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır, “Sübhaneke duası” okunur, ardından bayram namazına mahsus ilave tekbirlere geçilir. Üç kere “Allahu ekber” diyerek tekbir alınır, iki tekbir aldıktan sonra eller yana salınır, üçüncü tekbirde eller bağlanır. İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise alçak sesle olur

İmam sessizce “Euzü besmele” okur, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “zammı sure” yani ilave bir sure veya Kevser suresi ölçüsünde ayet okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Peşinden rüku ve secde yapılarak ikinci rekata kalkılır.





İkinci rekatta imam sessizce “Besmele” okur, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “zammı sure” veya ayet okur. Ardından bayram namazına mahsus ilave tekbirler alınır. İmam üç kere “Allahu ekber” diyerek tekbir alır, her tekbirde eller yana salınır, dördüncü tekbirde rükua gider.





Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.





Bundan sonra hep birlikte 3 defa tekbir getirilir. Bu tekbirlerle birlikte hatip bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar.





"Allâhu ekber Allâhu ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd"





Bayram namazı hangi vakitte kılınır?





Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerahet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa; Ramazan bayramının 2. gününde, Kurban bayramında ise 2. gün, yine kılınamazsa 3. gün de kılınabilir.





İmam Bayram namazını kıldırdıktan sonra hutbe okur. Cuma'da olduğu gibi iki hutbe okur. Ancak bayram hutbelerine yukarıda verdiğimiz tekbir ile başlanır. Cemaat halinde bu tekbirler söylenir. Her defasında üçer kere okumak güzel olur..

Değerli dostlar, bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, her birerlerinize afiyet dileklerimiz sunuyorum..



