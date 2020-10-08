Evde çalışanların masrafını kim ödeyecek?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını iş hayatında köklü değişikliklere sebep oldu. Dünya çapında yüz milyonlarca kişinin evden çalıştığı dönemde tuvalet kâğıdı masrafları başta olmak üzere evde yapılan harcamaların kimin tarafından karşılanacağı tartışılıyor.







Uzaktan çalışmanın masraflarıyla ilgili bir araştırma yapan Hollanda hükûmetine bağlı Aile Finansmanı Kurumu (NIBUD) faturaların patron tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.





Salgın sebebiyle uzaktan ya da evden çalışmanın masrafları tuvalet kâğıdından çay kahveye, ilave doğalgaz, elektrik, su ve internet tüketiminden masa-sandalyenin aşınmasına kadar uzanıyor.





EVDE GÜNLÜK MASRAF 2 EURO





Bunlar cüzdan üzerinde ek yük oluştururken, işyerindeyken çalışanın aklına gelmeyen bazı masraflar için Hollanda hükûmetine bağlı NIBUD günde 2 euro (18,60 TL) fatura hesapladı.





NIBUD'a göre bunun patronlar tarafından ödenmesi gerekiyor.





NIBUD yetkilisi Gabrielle Bettonville, kelimenin tam manasıyla sıradan bir evde kaç çay kaşığı olduğunu hesapladıklarını, oradan toplam masraf faturasına varmakta zorlanmadıklarını söyledi.





Ancak evin ısıtılması, su faturası ve hatta ses geçirmezlik masrafları hesaba katıldığında günde 2 euro hesabının kabarması gerekiyor.





2 euro hesabı, yeni mobilya, bilgisayar, telefon ve diğer cihazları ihtiva etmiyor.





NIBUD, çalışanlar için elzemse bunlar masraflarının da işveren tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.





HER AY 363 EURO COVID-19 PRİMİ





Araştırmayı esas alan Hollanda hükûmeti, marttan beri evden çalışan bürokratlara Covid-19 primi olarak 363 euro ödemeye başladı.





Salgın hafiflediğinde bile çalışanların işyerine dönmek için can atmayacağını hesaba katan diğer ülkelerde evden çalışma şartlarına göre yeni düzenlemeler yapılıyor.





İspanya'da işverenlere evin işyeri olarak kullanılmasının ve cihazlarla donatılmasının getirdiği masrafları ödeme mecburiyeti getirildi.





Almanya'da uzaktan çalışanların haklarıyla ilgili kanun tasarısı üzerine tartışmalar yürütülüyor.





Fransa'da evden çalışanların çalışma saatleri dolduğunda e-postalara bakma mecburiyeti olmadığına dair kanun çıkarıldı.





Britanya'da salgın esnasında evde çalışmak için gereken donanımın satın alınmasına vergi indirimi getirme işareti verildi.



