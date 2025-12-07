Evde haczedilecek birşey bulamadılar, kümesteki güvercinleri haczettiler

Türkiye'de borç batağında boğuşan vatandaşın durumunu CHP Milletvekili Ömer Fethi Güler dikkat çeken bir olayla gündeme taşıdı.





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, olayı, “Sıkı para politikasının erdiği nokta, evdeki güvercine haciz uygulayacak kadar gözü kararmış bir anlayıştır. Haciz artık güvercinlere kadar indi. İcra dairelerinde derdest dosya sayısı 24 milyon 769 bin 227’ye çıktı.” sözleriyle yorumladı.





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, videolu açıklamasında, icra dairelerindeki dosya sayısının ulaştığı boyutun ekonominin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu söyledi. İcra dairelerinde derdest durumda olan dosya sayısının 24 milyon 769 bin 227’ye ulaştığını, bir yıl önce bu sayının 22 milyon 912 bin olduğunu aktaran Gürer, “İcra dosyaları milyon milyon artıyor. Bu, ailelerin, vatandaşların yaşam mücadelesinin ne kadar ağırlaştığının göstergesi.” diye konuştu.





Aynı dönemde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının da bir yıl içinde 8 milyon 529 binden, 9 milyon 698 bine çıktığını ifade eden Gürer, toplumun borç yükünün artık taşınamaz hale geldiğini ifade etti.





Fethi Gürer’in aktırdığına göre Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir vatandaşın güvercinlerine özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulandı. Gürer, “Vatandaşın evinde haczedilecek bir şey bulamayınca güvercinlerine haciz uygulandı. Dumanlı, beyaz, Arap, deve tüylü güvercinler… Hepsi tek tek değer biçilip satış listesine konuldu. Resmi kayıtlarla sabit. Haciz artık güvercine kadar indi. Ekonominin vatandaşı nasıl tükettiğinin en somut göstergesi bu.” dedi.





Gürer, vatandaşların bankalara borç yükünün de giderek arttığını belirterek, kredi ve kredi kartı borçlarının toplamının 5 trilyon 332 milyar lirayı geçtiğini, zamanında ödenmediği için takibe alınan borcun 224 milyar liraya ulaştığını aktardı. Gürer’in verdiği bilgilere göre TOKİ’ye borç 80 milyar, varlık yönetim şirketlerine borç 79 milyar, vatandaşın toplam borcu ise 5 trilyon 715 milyar lirayı buldu.