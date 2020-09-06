Sağlık Bakanlığı'ndan tartışmalı bir karara daha... Karantina süresi 14’ten 10’a düşürüldü

Sağlık Bakanlığı evde izolasyon süresini güncelledi. Kovid-19 sonucu pozitif çıkan vakalarda test yapıldığı günden, muhtemel olgularda ise belirti başlangıcından itibaren 10’uncu gün bitiminde izolasyonun tamamlanacağı açıklandı.





TEST YAPTIRMADAN İŞE DÖNEBİLMEK KAPISI AÇILDI

Kovid-19 rehberindeki, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon’ bölümü ‘Kovid-19 hastalarında izolasyonun sonlandırılması’ kısmında 3 Eylül itibarıyla değişikliğe gidildi. Buna göre PCR testi pozitif çıkıp evde izlenen belirtisiz veya hafif vakalarda, izolasyon süresi 10 güne indirildi. Süre sonunda PCR testi yaptırmaya gerek duyulmadan işe dönülebileceği ifade edildi.





Rehberin eski hâlinde süre a) Hastanede yatmakta iken 48-72 saatlik izlem sonucu evde izlenmeye uygunluğu değerlendirilip taburcu edilenlerle b) Hastaneye yatırılması gerekmediği için evde takip edilen hastalarda (her ikisi için de belirtilerin geçmesi şartıyla ) 14 gündü.





ABD VE İNGİLTERE’DE DE BENZER UYGULAMA SÖZ KONUSU

Benzer bir düzenleme, 16 Ağustos’ta, araştırma sonuçlarını değerlendiren ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nce (CDC) de yapılmıştı. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) de Kovid-19 ile uyumlu semptomlara sahip veya PCR testi pozitif kişilere evde 10 günlük izolasyon öneriyor. Böylelerinin birlikte yaşadığı başka kişinin de testinin pozitif çıkması hâlinde izolasyon süresini 14 güne çıkarıyor.





Öte yandan küresel salgında ABD, 6,5 milyona yaklaşan vaka sayısı ile en çok hasta bulunan ülke. İngiltere ise İspanya’dan sonra 350 bine dayanan rakam ile Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor.



