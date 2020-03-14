Evde kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz... İşte tarifler

İşte ev yapımı antibakteriyel jel tarifleri.





Zararsız ama etkili bir temizleyici boraks







- 1 tatlı kaşığı boraks

- 2 çorba kaşığı beyaz sirke

- 2 bardak sıcak su

- ½ çay kaşığı lavanta yağı

- 3 damla çay ağacı yağı





Hepsini bir kaba koyup toz yapıda olanları eriyinceye kadar karıştırın. Püskürtmeli bir şişede uzun süre saklayabilirsiniz. Cam yüzeyler hariç temizlenmek istenen yerlere püskürtülüp arkasından kağıt havluyla kurulamak yeterli. Diğer havlular bakteri üretmesi bakımından virüse yol açabilmektedir.





Evde antibakteriyel jel tarifi





- 2 kaşığı doğal aloe vera jel

- 20 damla limon yağı

- 10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı

- 10 okaliptus yağı

- 10 damla karanfil tomurcuğu yağı





Kapaklı bir şişeye suyu ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine tüm yağları damlatın ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işlemini uzun süre uygulamak, jelin kıvamı açısından önemli. İşte hepsi bu kadar, antibakteriyel jel kullanıma hazır! Dilerseniz küçük şişelere doldurup yanınızda taşıyabilir veya evde saklayabilirsiniz.





Alkol en güçlü dezenfektan

En güçlü dezenfektanlardan biri alkol. Alkol olarak izopropil alkol ya da etil alkol kullanabilirsiniz. Eğer dezenfektanınızın güzel kokmasını isterseniz içine alkolün içine birkaç damla aloe vera ya da esansiyel yağ ekleyebilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta oluşturduğunuz karışımın alkol oranının %60’ın altına düşmemesi. Dolayısyla yüksek dereceli bir alkol kullanmakta fayda var.

Alkolün elinizi tahriş etmemesi için elinizdeki alkol kuruduktan sonra nemlendirici krem kullanabilirsiniz.



