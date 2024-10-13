Samanyolu Haber /Gündem / Evde ve bahçede 3 ceset bulundu: Bursa'da torun dehşeti! /13 Ekim 2024 09:39

Evde ve bahçede 3 ceset bulundu: Bursa'da torun dehşeti!

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. Bir evde ve bahçesinde 3 kişinin cesedi bulundu. 3 kişiyi bıçak ve baltayla öldürdüğü ileri sürülen Macar’ın torunu M.K. (16), gözaltına alındı.

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Olay, 11 Ekim’de Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, para istemek için dedesi Mustafa Macar’ın mahalle dışındaki evine giden M.K., olumsuz yanıt alınca, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yine iddiaya göre M.K., dedesi Mustafa Macar’ı, dedesinin birlikte yaşadığı Cavidan Aydın’ı ve evde bulunan bir kişiyi, bıçak ve baltayla öldürdü.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, bu akşam saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı. 3 kişiyi evde kanlar içerisinde ölü bulanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE EVE GELMİŞ
Anne ve babası ayrı olan, annesi Bursa’da yaşayan şüpheli torun M.K.'nın Göynükbelen Mahallesi’nde dedesi Mustafa Macar’a ait evde kaldığı, olay günü de yanındaki arkadaşlarıyla birlikte alkol alarak, yayla evine gittiği öne sürüldü.

Çıkan tartışma sonrası dedesi ile birlikte yaşadığı kadını evin içinde bıçak ve baltayla öldüren M.K.nın, evin bahçesinde ise tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi. Evde de saçma izlerine rastlanırken, cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.


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