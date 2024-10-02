Evdeki hesap, çarşıya uymadı! 3 partinin görüşmelerinden grup çıkmadı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener döneminde seçim sürecinde oluşturulan 6’lı masa ve Millet İttifakı ile Meclis’e giren Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasında yaklaşık 4 aydır süren pazarlıklardan bir sonuç çıkmadı.









Davutoğlu’nun bu talebine Babacan, böyle bir açıklamanın bir siyasi hareket için çok erken verilmiş bir karar olacağını vurgulayarak, “Süreç içinde bunun iler ki safhalarda masaya yatırılması ve toplumsal karşılığına göre belirlenmesi daha uygun olur” cevabını verdi.









Yapılan görüşmelerde ikinci kriz ise bu 3 partinin hangi çatı altında bir araya geleceğine ilişkin yaşandı. Davutoğlu ve Babacan yeni parti ismi ile yürünmesini isterken, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal “Partimiz 78 yıllık bir parti, halkın da benimsediği bir isim. Grubun ismi Demokrat Parti olmalı” diyerek ısrar etti.









DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın, “muhalefetin sesinin milletin Meclis’inde daha iyi duyulabilmesi” amacıyla başlattığı görüşmelere daha sonradan Demokrat Parti de dahil oldu. Ancak ilk kriz Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun “Grup kuralım ama ilk olarak bu grubun Cumhurbaşkanı adayı olarak beni ilan edin” talebiyle çıktı. Yapılan görüşmelerde Davutoğlu, “Ben parlamenter sisteme Başbakanlık yaptım. Madem bir ittifak kuracağız, bu görev bana yakışır. En baştan bunu netleştirirsek, biz varız” dedi.Meclis’te siyasi parti grubu oluşması için en az 20 milletvekilinin bir araya gelmesi gerekiyor. Gelecek Partisinin 10, Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) 15, Demokrat Parti’nin ise 3 milletvekili bulunuyor.Bu arada görüşmelerden haberdar olan Saadet Partisi yönetimi de “Gelecek Partisi’nin ayrılmasıyla, grubunun düşeceği için” oluşuma dahil olmak istediğini iletti. 4 partinin de sağ çizgide güçlü bir ittifak olarak Meclis’te daha etkin olabileceğini vurgulayan Saadet Partili yetkililer, görüşmelere sıcak baktıklarını ilettiler.Ancak yapılan tüm görüşmelerde liderlerin isteklerinden vazgeçmemesi nedeniyle bir uzlaşı sağlanamadı. Konuya ilişkin görüşmeleri Gerçek Gündem’e değerlendiren 4 partinin milletvekilleri de bir sonuç alınamadığını belirterek, “Evdeki hesap çarşıya uymadı. Herkes kendi hesabını yapıyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil” diyerek, görüşmelerin şimdilik bitirildiğini ifade ettiler.