Samanyolu Haber /Ekonomi / Evden çalışanların %70'i eskisi gibi ofise dönülmeyeceğini düşünüyor /17 Eylül 2021 10:34

Evden çalışanların %70'i eskisi gibi ofise dönülmeyeceğini düşünüyor

İngiltere'de gerçekleştirilen bir ankete göre uzaktan çalışanların yüzde 70'i, "asla aynı oranda ofislere dönmeyeceklerini" düşünüyor. Ayrıca çalışanların çoğu evden çalışmayı tercih ediyor.

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İngiltere’de çalışanlar arasında yapılan bir ankete göre uzaktan çalışanların yüzde 70’i, “asla aynı oranda ofislere dönmeyeceklerini” düşünüyor.

Anket şirketi YouGov tarafından BBC için yapılan ve 1864 çalışanın katıldığı anketteki soruları yanıtlayan pek çok çalışan ofise dönmeyeceğini öngörüyor.

Ayrıca çalışanların çoğu, tam zamanlı veya belirli bir süre evden çalışmayı tercih edeceklerini söyledi.

YÖNETİCİLER: İŞBİRLİĞİ VE KREATİVİTEYİ ETKİLER

Ankete katılan yöneticilerse işyerindeki kreativitenin etkileneceğine dair endişelerini dile getirdiler. Ankete katılan 530 yöneticinin yarısı evden çalışmanın hem işteki inovasyonu hem de işbirliğini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Yöneticilerde yüzde 50 olan bu oran genel çalışanlar arasında sadece yüzde 38.

Ancak ankete katılanlar evden çalışma politikasının ne üretkenliğe ne de ekonomiye zarar vereceğini düşünüyor.

İngiltere’deki son resmi rakamlara göre, haftanın küçük bir bölümünde de olsa evden çalışanların oranı 2020’de yüzde 37’ye yükseldi. Bu oran 2019’da yüzde 27’ydi.

GENÇ ÇALIŞANLAR İÇİN DEZAVANTAJLAR VAR

Uzaktan veya ofisten çalışmanın tecrübeli çalışanlar için ciddi bir farkı olmayacağını düşünülse de genç çalışanlar için çeşitli zorlukların mevcut olduğu düşünülüyor.

Ankete katılanların yüzde 60’ından fazlası, gençlerin yüz yüze temas veya kişisel rehberlik olmadan ilerlemek için daha fazla mücadele edeceklerini düşünüyor.
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