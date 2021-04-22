Evden çalışma ile ilgili ezber bozan sonuç

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de yayınlanan araştırmada evden çalışma sisteminin çalışanları daha verimli kıldığı tespit edildi. Meksika’daki Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico Üniversitesi’nde görevli Jose Maria Barrero, Stanford Üniversitesi’nde görevli Nicholas Bloom ve Chicago Üniversitesi’nde görevli Steen J. Davis’in yaptığı araştırmada binlerce çalışanın takip edildiği belirtildi.





Yapılan araştırmada evden çalışma sisteminde elde edilen verimliliğin ABD ekonomisini yüzde 5 geliştirdiğini tespit eden uzmanlar, “Bunun sebebi genelde işe giderken yolda geçirilen zamanın ortadan kaybolması” açıklamasını yaptı. Araştırmada ayrıca yeni teknolojilerin ve alışkanlıkların da verimliliği artıracağı belirtilirken bu sayede küresel büyümenin de tekrar hız kazanacağı duyuruldu.





ESKİ ARAŞTIRMALAR GERÇEK DEĞİL





Daha önce yapılan araştırmalara atıfta bulunulan çalışmada, “Geçmiş araştırmalar evden çalışmanın çalışanın verimini düşürdüğüne yönelik sonuçlar çıkarıyordu. Fakat Covid-19 ortamında evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte bunun gerçeği yansıtmadığı tespit edildi” denildi.





Araştırmada, “Verilerimizin evden çalışma düzeninin normal çalışma düzenine göre yüzde 5 daha fazla verimlilik sağladığını tespit etti. Bu verimlilik artışı özellikle yolda geçen süre sebebiyle oluştu” ifadesi kullanıldı.





ŞEHİRLERDEN KAÇIŞ BAŞLAYACAK





Araştırmada öne çıkan diğer detaylar arasında, gelir düzeyi yüksek olan çalışanların evden çalışma sisteminden en çok faydalanacak grup olduğu belirtildi.









Araştırmada, “Evden ya da uzaktan çalışma düzeni birçok büyük kentteki harcama oranını da yüzde 5 ile 10 arasında azaltacak. San Francisco gibi dışarıdan göç alan birçok kentten kaçış başlayacak” denildi.