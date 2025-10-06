Everest felaketinde korkulu bekleyiş sürüyor: 1000'den fazla kişi mahsur kaldı

Çin devlet medyası tarafından duyurulana göre yüzlerce yerel köylü ve kurtarma görevlisi, 4.900 metreden yüksekte bulunan bölgeye erişimi engelleyen karları temizlemek için görevlendirildi.





350 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarma ekipleri, 350 kişiyi Qudang kasabasına güvenli bir şekilde ulaştırdı. Ayrıca, hala dağda bulunan 200 kişiyle de iletişime geçildi.





Yoğun kar yağışı cuma akşamı başladı. Dağcılar ve yürüyüşçüler arasında popüler olan Tibet'teki Everest'in doğu yamaçlarında şiddetini artırdı.





ÇİN ULUSAL BAYRAMINA DENK GELDİ

Çin, yerel turizmin en yoğun olduğu dönem olan Altın Hafta olarak bilinen bir haftalık Ulusal Bayram tatilinin ortasında.





‘YETERLİ ERZAKLARI VAR’

Everest Dağı'nın Çin tarafını da içine alan Tibet'in Shigatse kentinin yerel yönetimi, pazar gecesi yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin mahsur kalan dağcılarla iletişim halinde olduğunu ve yeterli erzakları olduğunu belirtti, ancak bunun ne kadar süreceği konusunda bir açıklama yapmadı. Dağda hala kaç kişinin bulunduğu da belirtilmedi.





500'DEN FAZLA KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Çin'in merkezi yayın kuruluşu pazar günü, 350 kişinin Tibet'in Qudang kasabasındaki bir kurtarma noktasına güvenli bir şekilde ulaştığını ve 200'den fazla kişinin de oraya doğru yola çıktığını bildirdi. Pazartesi günü telefonla ulaşılan birkaç yerel turizm yetkilisi, kurtarma operasyonunun durumu hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.





Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor





4900 METREDE MAHSUR KALDILAR

Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı cumartesi gecesi başladı. Hangzhou şehrinde bulunan ve Çin Komünist Partisi'ne ait Metropolitan Express News'e göre, kar, dağın doğu yamacında 4.900 metreden yüksekte bulunan bir kamp alanındaki çadırları gömdü ve bazı yürüyüşçülerde hipotermiye neden oldu.





ALANLAR KAPATILDI

Bölgenin işletmecileri tarafından sosyal medyada yayımlanan bir duyuruya göre, buzlu yollar ve güvenli olmayan koşullar nedeniyle Everest Dağı Manzara Alanı ve çevresindeki turistik yerler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.





Hükümetin turizm altyapısının inşasına büyük yatırımlar yapmasıyla Everest Dağı, son yıllarda Çinli ziyaretçiler için giderek daha popüler bir yer haline geldi. Çin devlet medyasına göre, geçen yıl 540.000'den fazla kişi bölgeyi ziyaret ederek rekor kırdı.







