Samanyolu Haber /Gündem / Evergrande hisseleri borsada işleme kapatıldı /04 Ekim 2021 11:48

Evergrande hisseleri borsada işleme kapatıldı

305 milyar dolar borcu olan Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin ve gayrimenkul yönetim biriminin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı.

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Piyasalar Çinli gayrimenkul devi “Evergrande” ile sarsılıyor. Hong Kong Borsası, Evergrande ve Evergrande Property Services Group’un hisselerinin işleme kapattı. Herhangi bir gerekçe bildirilmezken, hisselerin işleme kapatılması konusunda kimin adım attığı kesin değil. Evergrande konuya dair bir açıklama yapmadı.

Borsadaki tahtanın kapatılması Evergrande’nin iflas edeceğine dair iddiaları kuvvetlendirdi. 305 milyar Amerikan Doları borcu ile dünyanın en borçlu şirketi olarak nitelendirilen Evergrande’nin iflası Çin’de gayrimenkul sektörü ile bütün ekonomiyi krize sürükleyebileceği belirtiliyor.

EMLAK BALONU PATLIYOR

Çinli gayrimenkul grubu Hopson Development büyük bir satın alım ve muhtemel bir zorunlu çağrı açıklaması beklediğini belirtmesinin akabinde hisselerinin işleme kapatıldığını duyurdu.

Bu anlaşmanın Evergrande ile bağlantılı olup olmadığı bilinmezken, Hopson konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

Hisselerin işleme kapatılmasının ardından offshore yuan dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong Hang Seng Endeksi de geriledi.
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