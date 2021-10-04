Evergrande hisseleri borsada işleme kapatıldı

Piyasalar Çinli gayrimenkul devi “Evergrande” ile sarsılıyor. Hong Kong Borsası, Evergrande ve Evergrande Property Services Group’un hisselerinin işleme kapattı. Herhangi bir gerekçe bildirilmezken, hisselerin işleme kapatılması konusunda kimin adım attığı kesin değil. Evergrande konuya dair bir açıklama yapmadı.



Borsadaki tahtanın kapatılması Evergrande’nin iflas edeceğine dair iddiaları kuvvetlendirdi. 305 milyar Amerikan Doları borcu ile dünyanın en borçlu şirketi olarak nitelendirilen Evergrande’nin iflası Çin’de gayrimenkul sektörü ile bütün ekonomiyi krize sürükleyebileceği belirtiliyor.



EMLAK BALONU PATLIYOR



Çinli gayrimenkul grubu Hopson Development büyük bir satın alım ve muhtemel bir zorunlu çağrı açıklaması beklediğini belirtmesinin akabinde hisselerinin işleme kapatıldığını duyurdu.



Bu anlaşmanın Evergrande ile bağlantılı olup olmadığı bilinmezken, Hopson konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.



Hisselerin işleme kapatılmasının ardından offshore yuan dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong Hang Seng Endeksi de geriledi.