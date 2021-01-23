Evet, Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 23 Haziran 2019'da tekrarlan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT Kürdi’ye çıkartılması kamuoyunda infiale yol açmıştı.





PKK'nın eski yöneticilerinden olan ve asker-sivil binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Osman Öcalan TRT Kürdi’de yaptığı açıklamada ağabeyi Abdullah Öcalan’ın İstanbul Seçimi çağrısını yenileyerek, "Halkların Demokratik Partisi (HDP), İstanbul Seçimi’nde tarafsız olsun." demişti.





Yeniden ortaya çıkan Osman Öcalan, Natew TV'de Zeynep Cager'in programında sosyal medya kullanıcıları bazı sorular yöneltti. Sorulardan biri ise, "Cumhurbaşkanının hangi danışmanıyla ve hangi konuda konuştular?" oldu.





OSMAN ÖCALAN: CUMHURBAŞKANLIĞI İLE YENİ GELİŞMELER OLUNCA KONUŞTUK





Öcalan bu soruya cevap verirken, "Biz anlaşmayı hiç reddetmedik. 'Ya hep ya hiç' anlayışıyla hiç yaklaşmadık. Olumlu katkılarını sunduğunu inandığımız kesimlerle de temaslarımız ve konuşmalarımız oldu. Cumhurbaşkanlığı’yla yeni gelişmeler olunca onlarla da konuştuk, temaslarımız oldu. Bunu bilmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.





PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi, Kırmızı Bülten ile aranan Osman Öcalan, Cumhurbaşkanlığı ile görüştüklerini iddia etti.





Öcalan, “Biz 'ya hep ya hiç' şeklinde yaklaşmadık. Gelişmeler olunca Cumhurbaşkanlığı ile temaslarımız oldu." dedi.





ALİ KEMAL ÖZCAN, ÖCALAN'IN MEKTUBUNU OKUMUŞTU





Munzur Üniversitesi’nden Doç. Ali Kemal Özcan’ın 20 Haziran 2018'de İmralı’dan getirdiği PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı ilk olarak Anadolu Ajansı tarafından servis edilmişti.





Öcalan’ın mesajının akabinde kardeşi Osman Öcalan, TRT Kürdi’ye çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştiren ifadeler kullanmıştı.





İyi Parti, TRT hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





Yenilenen İstanbul seçimlerinden önce Öcalan’ın mektubunun açıklandığı günlerde kırmızı bültenle arandığı iddia edilirken TRT Kürdi’ye çıkarılan Osman Öcalan tartışmalara sebep olmuştu.