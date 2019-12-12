Samanyolu Haber /Ekonomi / "Evet, İstanbul'a taşınacak" dedi /12 Aralık 2019 11:29

"Evet, İstanbul'a taşınacak" dedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetin İstanbul Finans Merkezi'nde boş kalan rezidans ve ofis binalarını Merkez Bankası ve Hazine ile doldurmaya çalıştığı belirtiliyor. Merkez Bankası'nın kritik birimlerinin İstanbul'a taşınacağı iddialarına şu ana kadar sessiz kalan Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Evet, taşınacak." dedi.

SHABER3.COM

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. 

Milletvekilleri Merkez Bankası'nın (TCMB) İstanbul'a taşınacağına dair iddiaları da Bakan Albayrak'a sordu. 

İddialar karşısında şu ana kadar sessiz kalan Albayrak, TBMM'de, "Merkez Bankası'nın bazı bölümleri İstanbul'a taşınacak." dedi.

Albayrak, "Merkez Bankası'nın bazı bölümlerinin İstanbul'a taşınması söz konusu." diye konuştu. 

AKP'NİN YANDAŞ MÜTEAHHİTİ KURTARMA OPERASYONU

Albayrak, "İstanbul sadece bir finans merkezi olarak değil, Türkiye ekonomisinin 3'te birinin merkezi olması sebebiyle küresel bir ekonominin merkezi olması sebebiyle, sadece 9/5 değil, 7/24 bazı piyasalarla, finansal kurumlarıyla uluslararası sektör ve firmaları ile hemhal olunmayı gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankası'nın bazı bölümleri İstanbul'a taşınacak. Bunu 2022 yılında tamamlayacağız." dedi.

Merkez Bankası Kanunu'na göre bankanın merkezinin Ankara olduğu belirtiliyor. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetin İstanbul Finans Merkezi'nde boş kalan rezidans ve ofis binalarını Merkez Bankası ve Hazine ile doldurmaya çalıştığı ifade ediliyor. 

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Türkiye Varlık Fonu, iki ay önce Ağaoğlu başta olmak üzere bazı inşaat şirketlerinden 1,7 milyar TL'lik gayrimenkul satın aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Evet, İstanbul'a taşınacak" dedi Sonraki Haber >>

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:55:37