"Evet, İstanbul'a taşınacak" dedi

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.





Milletvekilleri Merkez Bankası'nın (TCMB) İstanbul'a taşınacağına dair iddiaları da Bakan Albayrak'a sordu.





İddialar karşısında şu ana kadar sessiz kalan Albayrak, TBMM'de, "Merkez Bankası'nın bazı bölümleri İstanbul'a taşınacak." dedi.







Albayrak, "Merkez Bankası'nın bazı bölümlerinin İstanbul'a taşınması söz konusu." diye konuştu.





AKP'NİN YANDAŞ MÜTEAHHİTİ KURTARMA OPERASYONU





Albayrak, "İstanbul sadece bir finans merkezi olarak değil, Türkiye ekonomisinin 3'te birinin merkezi olması sebebiyle küresel bir ekonominin merkezi olması sebebiyle, sadece 9/5 değil, 7/24 bazı piyasalarla, finansal kurumlarıyla uluslararası sektör ve firmaları ile hemhal olunmayı gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankası'nın bazı bölümleri İstanbul'a taşınacak. Bunu 2022 yılında tamamlayacağız." dedi.





Merkez Bankası Kanunu'na göre bankanın merkezinin Ankara olduğu belirtiliyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetin İstanbul Finans Merkezi'nde boş kalan rezidans ve ofis binalarını Merkez Bankası ve Hazine ile doldurmaya çalıştığı ifade ediliyor.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Türkiye Varlık Fonu, iki ay önce Ağaoğlu başta olmak üzere bazı inşaat şirketlerinden 1,7 milyar TL'lik gayrimenkul satın aldı.