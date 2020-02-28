Samanyolu Haber /Gündem / ''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?'' /28 Şubat 2020 14:12

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

CNN Türk ekranlarında yine insanlık dışı sözler sarf edildi.

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

İdlib saldırısından sonra AKP hükümeti Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara kapıyı açarak kara ve denizden gidişleri organize etmeye başladı. CNN Türk yayınında ise DHA muhabiri Burak Gezen Ayvacık'tan yaptığı canlı yayında şişme yelek olmaksızın çoluk çocuk bota bindirilerek karşıya gönderilen yabancı uyruklu insanları 'bakalım karşıya geçebilecekler mi' diyerek an be an yansıttı. 
Yayını görenler adeta sığınmacıların çaresizlik içinde botu çalıştırmaya çalışmasını aktaran Gezen'i mi, Türk hükümetini mi yoksa olan biteni film seyreder gibi izleyen milleti mi ayıplayacaklarını bilemediler.
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''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

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