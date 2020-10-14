Samanyolu Haber /Dünya / 'Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum' mesajı paylaşan sahte hesaplar askıya alındı /14 Ekim 2020 09:14

'Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum' mesajı paylaşan sahte hesaplar askıya alındı

ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken Twitter'ın tespit ettiği çok sayıda 'sahte' hesap kapatıldı.

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Twitter, Donald Trump'ın adaylığına destek veren siyah Amerikalılar'a ait olduklarını iddia eden bazı hesapları askıya aldı.

Sosyal medya şirketinden yapılan açıklamada, sahte hesap soruşturmasının sürdüğü, benzer içerikteki hesapların da askıya alınabileceği belirtildi.

İlk olarak Washington Post gazetesinin duyurduğu incelemeye göre, Twitter'ın tespit ettiği bir düzineden fazla hesap, "Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum" ifadesinin de yer aldığı çok benzer bir dil kullanıyor.

Söz konusu hesaplar üzerinde yapılan incelemede, gerçek kişiler olarak görünmek için çalıntı görsel kullanıldığı da tespit edildi.

Bu hesaplardan bazıları asker emeklisi ve güvenlik kuvvetleri çalışanı olduğunu da iddia ediyor.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Amerikan NBC haber kanalı, Ağustos ayında benzer bir incelemenin yapıldığını haber yapmıştı.

O dönem yapılan bir araştırmada, yapılan paylaşımlardan birinin 10 binden fazla retweet aldığı tespit edilmişti. 
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