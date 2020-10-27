Evi gece yarısı yine basıldı

Antalya'da ikamet eden İsmail Demirbaş 22 Ekim'de gözaltına alınmış ve adli kontrol ile yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılmıştı. Demirbaş, "Ben doğruyu söylemeye devam edeceğim. Korkmadan, çekinmeden." demişti.





Demirbaş'ın evine dün gece yine baskın yapıldı. "Kendine Muhabir" isimli YouTube kanalının Twitter hesabında, "Kanalımıza verdiği bu röportajdan sonra 22 ekim gecesi göz altına alınan vatandaş, 23 ekimde yurt dışı yasağı ve haftada bir imza vermek şartıyla salıverilmişti. Az önce edindiğim bilgiye göre saat 02:30 sularında tekrar göz altına alınmış." denildi.



