Samanyolu Haber /Gündem / Evi gece yarısı yine basıldı /27 Ekim 2020 11:05

Evi gece yarısı yine basıldı

Antalya'da İsmail Demirbaş'ın evi "sokak mülakatında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarını eleştirdiği" bahanesiyle tekrar basıldı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Demirbaş tekrar gözaltına alındı.

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Antalya'da ikamet eden İsmail Demirbaş 22 Ekim'de gözaltına alınmış ve adli kontrol ile yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılmıştı. Demirbaş, "Ben doğruyu söylemeye devam edeceğim. Korkmadan, çekinmeden." demişti.

Demirbaş'ın evine dün gece yine baskın yapıldı. "Kendine Muhabir" isimli YouTube kanalının Twitter hesabında, "Kanalımıza verdiği bu röportajdan sonra 22 ekim gecesi göz altına alınan vatandaş, 23 ekimde yurt dışı yasağı ve haftada bir imza vermek şartıyla salıverilmişti. Az önce edindiğim bilgiye göre saat 02:30 sularında tekrar göz altına alınmış." denildi.

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