Samanyolu Haber /Gündem / "Evimin önünde bana dombra dinleten kişiyle kavga ettim" /01 Ocak 2021 10:42

"Evimin önünde bana dombra dinleten kişiyle kavga ettim"

Şair Yılmaz Odabaşı, tutuklanıp cezaevine götürülmesinin nedenini açıkladı. Bir gün cezaevinde kalan ve tahliye edilen Odabaşı, evinin kapısında yüksek sesle dombra dinleten kişiye yumruk attığı için 3 yıl 7 gün ceza aldığını belirtti.

SHABER3.COM

Şair Yılmaz Odabaşı, tutuklanmasına neden olan olayı sosyal medya hesabından açıkladı.

Odabaşı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklanma gerekçesini şöyle anlattı: “Sırf Kürt olduğum için gözüme bayrak sokup dombra dinleten bir hadsiz evimin kapısına kadar gelince, önce uyarıp sona ona bir yumruk attım: 3 yıl 7 gün ceza aldım. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ise kahraman oldu. Burası Türkiye…”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e seslenen Odabaşı, dosyasını inceletmesini, başka bir delil olup olmadığına bakmasını istedi. Odabaşı, “Bir yumruk dışında (ki onu da dürüstlüğümden ben mahkemeye beyan ettiğim) dosyada başka kanıt varsa. Bu ülkenin en haysiyetsiz insanı seçilmeyi üstlenirim. Hukuk varsa onlar adaleti üstlenir mi? ” ifadesini kullandı.

‘ÖZÜNDE SUÇUM SİYASİYDİ’

Yayınlanan bir bildiride isminin geçmiş olmasından dolayı imza atanlara teşekkür eden Odabaşı, “Tıpkı bu bildiriyi yazan, imza koyan kadirşinas, cesur insanların vurguladığı gibiydi. İlk kez suçum yazı-siyasi değildi, fakat bana dombra dinletip çalışma odamın karşısına sekiz metre bayrağı gözüme sokan had bilmez, cahil zihniyete bir yumruk atmış olmam özünde siyasiydi…” dedi.

Yazıyla kurulan dostluklara inandığını ifade eden Odabaşı, kendisine destek veren insanlara teşekkür etti. Odabaşı, “Lobilere değil, her zaman yazdıklarımı içselleştiren insanlara, yazıyla kurulan dostluğa inandım; insana, vefaya ve vicdana inandım. Mağdur olduğumda ise siz beni sahiplenerek her seferinde doğrulmama emek verdiniz. Bu akşam serbest bırakıldım. Vefanıza bir kez daha minnettarım” değerlendirmesinde bulundu.

Odabaşı, hayatında hiçbir zaman ‘hilenin, yalanın, namertliğin, kahpeliğin olduğu yerlere imzasını koymadığını’ belirterek, “Bu ülkede hukuk varsa, sırf geçmiş sicilime, memleketime bakılarak faşizan bir ceza verildiğini müfettişler veya AYM açığa çıkarır. Yoksa AİHM’e gideriz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Evimin önünde bana dombra dinleten kişiyle kavga ettim" Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:21