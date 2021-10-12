"Evimiz cenaze çıkmış gibi, bir aile infaz ediliyor"

Ablasının aktardığına göre; alzhemir hastası olan babası, kanser hastası olan annesi ve kalbi delik 8 yaşındaki oğlu Ayşe Özdoğan için sürekli ağlıyor. Abla Emine Erdem, “Evimiz cenaze çıkmış gibi herkes bir köşede ağlıyor” diyerek geride kalan ailesinin durumunu aktardı.







"BİR AİLE İNFAZ EDİLİYOR"





Emine Erdem, Twitter hesabından Ayşe Özdoğan’ın durumuna ilişkin son bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Kardeşinin tutuklanmasıyla ailece infaz edildiklerini belirten Erdem, “Evimiz cenaze çıkmış gibi herkes bir köşede ağlıyor. 10 dakika yürüyemeyen, 2 adresi de bütün resmi kurumlarda bulunan 4. Evre Kanser Hastası Ayşe Özdoğan’ın yakalama kararı çıkartıp firari muamelesi yapmakta bu döneme nasip oldu. Bir aile infaz ediliyor” ifadelerini kullandı.







