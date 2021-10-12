Samanyolu Haber /Gündem / "Evimiz cenaze çıkmış gibi, bir aile infaz ediliyor" /12 Ekim 2021 13:22

"Evimiz cenaze çıkmış gibi, bir aile infaz ediliyor"

Aldığı ‘cezaevinde kalamaz’ raporlarına rağmen, infaz erteleme talebi reddedilerek, kararı onanarak 9 yıl 4 aylık hapis cezasının infazı için cezaevine konulan Ayşe Özdoğan’ın geride kalan ailesi perişan durumda.

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Ablasının aktardığına göre; alzhemir hastası olan babası, kanser hastası olan annesi ve kalbi delik 8 yaşındaki oğlu Ayşe Özdoğan için sürekli ağlıyor. Abla Emine Erdem, “Evimiz cenaze çıkmış gibi herkes bir köşede ağlıyor” diyerek geride kalan ailesinin durumunu aktardı.

"BİR AİLE İNFAZ EDİLİYOR"

Emine Erdem, Twitter hesabından Ayşe Özdoğan’ın durumuna ilişkin son bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Kardeşinin tutuklanmasıyla ailece infaz edildiklerini belirten Erdem, “Evimiz cenaze çıkmış gibi herkes bir köşede ağlıyor. 10 dakika yürüyemeyen, 2 adresi de bütün resmi kurumlarda bulunan 4. Evre Kanser Hastası Ayşe Özdoğan’ın yakalama kararı çıkartıp firari muamelesi yapmakta bu döneme nasip oldu. Bir aile infaz ediliyor” ifadelerini kullandı.


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