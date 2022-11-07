Evinde ceset araması yapılan Sırp mafya lideri Zeljko Bojanic kimdir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Zeljko Bojanic kimdir?









DHA'ya göre Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Gazeteci Fatih Altaylı da Sarıyer’deki villanın bahçesinde üç kadın cesedi bulunduğunu ve bir Sırp mafya liderinin gözaltına alındığını yazdı.Son günlerde uyuşturucu konusunda bazı iddialar gündeme getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Sırp çete lideri olduğu belirtilen kişinin yakalandığı haberini alıntıladı ve şu yorumu yaptı:"Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi.""Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur."Kılıçdaroğlu, aynı mesajları Boşnakça dilinde de paylaştı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda, organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z.B'nin, J.A.B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportuyla ülkeye giriş yaptığının ve kentte bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Başlatılan çalışmalar neticesinde bu kişinin 4 Kasım'da Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ikametteki aramada, sahte kimlik, pasaport ve dijital materyallerin ele geçirildiği vurgulandı.Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.21 Ağustos 1966 doğumlu olan Zeljko Bojanic, uluslararası uyuşturucu kaçakçıları listesinde aranan isimlerden biri.Özellikle Brezilya, Avusturya ve Slovenya'da kokain alım satımına aracılık etmekle suçlanan Bojanic, Interpol tarafından değil, Europol tarafından aranıyor.Europol ile Slovenya polisi 2016'da yayımladıkları ortak açıklamada Bojanic ile ilgili ayrıntılı bilgi vermişti. Uzun yıllar önce çıkan bir çatışmada öldürülen Dragan Dudic Fric'in sağ kolu olarak görülen Bojanic'inEylül 2014 ve Haziran 2015 tarihleri arasında KT olarak bilinen Avusturya vatandaşı bir kişiyle birlikte Slovenya, Brezilya ve Avusturya'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonuna katıldığı belirtiliyor.Slovenya makamları da aynı yıl Bojanic hakkında uyuşturucu kaçakçılığından dolayı uluslararası arama emri çıkarttı.Bojanic yasa dışı uyuşturucu maddelerin üretimi ve piyasaya sürülmesi suçuyla itham ediliyor.Europol'e göre çete üyeleri 7 Eylül 2014'te Zagreb'de bir araya gelerek Avrupa'ya uyuşturucu maddeleri sağlamada kullanmak üzere bir yat satın almak için anlaştı.Sırbistan basınına göre ise Zeljko Bojanic, geçmişte ülke içinde birçok olaya karışmış.RTV televizyonuna göre 2010'da uyuşturucu kaçaklığı yapan bir kişinin vurularak öldürüldüğü olaydan yaralı olarak kurtulmuş. Sırbistan'da yayın yapan Novosti sitesinde ise Bojanic'in bazı davalarda mahkemeye baskı kurduğu iddialarında adı geçiyor.