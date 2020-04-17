Evine gönderilen işçi açlığa mahkum: 1.177 lira ile ayın sonunu nasıl gelecek?

TBMM’den geçen ve işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi veren yasa işçiyi açlığa mahkûm edecek. Ay sonunu getirebilmek için asgari 2 bin 847 TL gerekirken işçiler, kendilerine verilecek bin 177 lira ile yaşam mücadelesi verecek.





İŞÇİ, GÜNLÜK 39.24 TL İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞACAK

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre TBMM’den geçen yasaya göre, sürenin uzatılması halinde işçi 6 aya kadar ücretsiz izne çıkarılabilecek. Hükumet sürekli işçinin çalışmadığı süre içerisinde işsizlik fonundan 1177 lira ücret alabilecek. Ancak işçinin günlük 39.24 lira, aylık bin 177 lira ile nasıl geçinebileceği konusunda bir değerlendirmede bulunmuyor.





ASGARİ YAŞAM İÇİN 2 BİN 847 LİRA GEREKİYOR

Devletin belirlediği bir işçiye aylık verilecek en düşük asgari ücret 2 bin 324 lira. Türk-İş’in açıkladığı yaşam maliyeti ise aylık 2 bin 847 lira. Bugünkü şartlarda asgari ücret bile bekâr bir işçinin yaşayabilmesi için gerekli olan ücretin altında. İşçinin ücretsiz izinde alacağı bin 177 lira ile bekar bir çalışanın yaşama maliyeti arasında bin 670 lira fark bulunuyor.





İŞÇİ AÇ KALMAMASI İÇİN 1168 TL GEREKİYOR

Türk-İş’in aynı araştırmasına göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani “açlık sınırı” ise 2 bin 345 lira. İşçinin ücretsiz izinde aldığı bin 177 lira ailesinin bir aylık gıda harcamasını karşılayabilmesi için ekstra 1168 TL’ye daha ihtiyacı bulunuyor.





ÜCRET ANCAK KİRA BEDELİNİ KARŞILIYOR

Birçok şehirde kira bedeli bin liranın üzerinde. Elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi temel ihtiyaçlar için ödenen faturaların toplamı da 600-700 lira arasında değişiyor. İşçi alacağı bin 177 lirasının bin lirasını kiraya verdiğinde elinde sadece 177 lira kalacak. Kalan bu ücretle sadece ancak 2-3 günlük gıda gereksinimini karşılayabilecek olan işçilerin geri kalan ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilecekleri ise bilinmiyor.