Samanyolu Haber /Gündem / Evinizi havalandırmanın en iyi yolu nedir? /18 Şubat 2025 11:28

Evinizi havalandırmanın en iyi yolu nedir?

"Kontrollü mekanik havalandırma, evin verimliliğini optimize etmek ve daha sağlıklı olmasını sağlamak için gereklidir," diye açıklıyor Viessmann'da havalandırma ve iklimlendirme için Ar-Ge mühendisi ve başkanı Paul Mathis. Bu, "passivhaus" ilkelerinden biridir: Isı köprülerinden kaçınmak.

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Evinizi havalandırmak için bir pencere açmak zararsız görünebilir, ancak büyük bir enerji israfı olabilir.

Mathis profesyonel yaşamının büyük bir bölümünü araştırmaya adamış. Aachen Teknik Üniversitesi'nde 10 yıl çalıştı. Urban Energy Lab 4.0 gibi projelerin avantajlarından bahsediyor: "Bu çok faydalı çünkü araştırmacıların bu tür projelerdeki bilgi ve yetenekleri daha sonra iş dünyasında ürün geliştirmeye uygulanabilir."

Ama en baştan başlayalım: Evlerinizi genellikle nasıl havalandırırsınız? Cevap muhtemelen: pencereleri açarak. Mathis, bu tür bir havalandırmadan kaynaklanan enerji kaybının çok büyük olduğunu ve evi yeniden ısıtmak için çok fazla enerji gerektiğini açıklıyor.*

Dahası, binaların giderek daha iyi yalıtıldığını ve daha az ısı köprüsü ile daha fazla hava geçirmez hale geldiğini, bu nedenle uygun şekilde havalandırılmadıkları takdirde mantar veya bakterilerin gelişebileceğini söylüyor.

Havalandırma sistemlerinin en önemli faydalarından biri, kullanılan havayı dışarı atan geleneksel havalandırmanın aksine ısı geri kazanımıdır. Bu sistemler artık ısının binaya giren taze havaya aktarılmasını sağlar.

Mathis, "Bu, normalde bir pencerenin açılmasıyla kaybedilecek enerjinin yüzde 80-90'ının evin içinde yeniden kullanılması ve enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması anlamına geliyor," diyor.

Mekanik havalandırma daha sağlıklı ve konforlu bir ortam sağlar ve daha sürdürülebilir ve enerji tasarruflu binalara geçişte kilit bir faktördür.
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