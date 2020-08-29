Samanyolu Haber /Gündem / Sadece eviye bataryası 9 bin 640 TL /29 Ağustos 2020 20:32

Sadece eviye bataryası 9 bin 640 TL

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çekildiği tahmin edilen videoda görülen eviye bataryasının fiyatı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaptığı aşureyi sosyal medya hesabından paylaşarak Aşure Günü'nü kutladı.

Pekmezli aşure tarifi veren Erdoğan, "Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım." dedi.

Görüntülerde Emine Erdoğan'ın kullandığı mutfaktaki eviye bataryası dikkatten kaçmadı. Bataryanın fiyatının 9 bin 600 TL olduğu belirtiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı "hepsiburada.com" alışveriş sitesinde yer alan bataryanın fiyatını paylaştı.

Buna göre "Kohler" marka eviye bataryası (Fairfax Spiralli Brass) fiyatı 9 bin 640 TL. 

Bir asgari ücretlinin aynı bataryayı almak için neredeyse 4 ay çalışması gerekiyor. 
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