Samanyolu Haber /Gündem / Evladının canının hesabını sordu: Mahkeme hakaretten mahkum etti /09 Şubat 2021 12:08

Evladının canının hesabını sordu: Mahkeme hakaretten mahkum etti

Çorlu tren kazasında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden anne Mısra Öz'e mahkeme heyeti 8 bin 800 lira para cezası kesti.

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlilerine hakaretten' hakim karşına çıkan Mısra Öz, mahkemeye heyetine hakaretten kendisine 8 bin 800 TL ceza kesildiğini belirterek, "Dava burada bitmedi. Mahkeme heyeti 7 gün içinde itiraz etme hakkımın olduğunu söyledi. İsterlerse 800 bin lira ceza versinler bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe hakkımızı aramaya devam edeceğiz." dedi.

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında iki dava açıldı. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz’e, mahkeme heyetine, "Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" dediği gerekçesiyle dava açılmıştı.
Oğuz Arda'dan geriye hayatını kaybettiği trene binerken çekilmiş görüntüsü kaldı

Davanın ikinci duruşması için mahkemeye gelen Mısra Öz, duruşma sonrası yaptığı konuşmada "Bugün burada Çorlu tren kazasında ölen 25 kişinin ailesi olarak yargılandığım için buradaydım. Hakkımda açılan iki tane dava var, bunlardan bir tanesi bugün sonuçlanacaktı, sonuçlanmadı. Mahkeme heyetine hakaretten 8 bin 800 gibi bir cezayla cezalandırılıyorum. Dava burada bitmedi. Mahkeme heyeti 7 gün içinde itiraz etme hakkımın olduğunu söyledi. İsterlerse 800 bin lira ceza versinler bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe hakkımızı aramaya devam edeceğiz. En iyi bildikleri şey para olduğu için bizleri para cezasıyla korkutmaya çalışıyorlar. Korkmuyorum, vazgeçmiyorum, hakime de söyledim. Sözlerimin arkasında olmakla birlikte, bize verdikleri kararlarla bizi korkutamayacaklar, 25 kişiyi buraya getiremeyenler bizi getirmeyi daha kolay olarak görüyorlar. Gerçek sorumlular buraya gelsinler, çünkü biliyoruz ki gerçek sorumlular bize bile rüşvet vererek bizi susturmaya çalışıyorlar. oturdukları koltuktan" diye konuştu.
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