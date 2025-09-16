Evleneceklere 'ehliyet' mecburiyeti geliyor

Yaşanan şiddet olayları ve artan boşanmalar evlenen kişilerin 'eş olma' yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı.





İktidar da sosyoekonomik problemlerin önüne geçmek için derin bir çalışma başlatmak yerine 'ehliyet' şartı getirecek.





Yandaş Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; evlenecek çiftlere 'zorunlu eğitim' verilecek.





Danışmanlık hizmeti ile erken dönemdeki problemlerin önüne geçilmeye çalışılacak.





Halihazırda evli olanlara da hizmet verilecek. Boşanma kararı alınmışsa da bu aşamada yardım ve rehberlik edilecek.





Konu ile ilgili AKP kaynakları şunları ifade etti:





“Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir”







